Cerca de 120 participantes abordan en Ciudad Real la exclusión social en el XIX Encuentro Estatal de Participación

Foto de familia de la inauguración de 'Transformar desde la experiencia' de Ifedi. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El complejo ferial de Ifedi en Ciudad Real ha acogido este miércoles la inauguración del XIX Encuentro Estatal de Participación, organizado por EAPN Castilla-La Mancha y que reune a cerca de 120 asistentes hasta el 24 de abril para abordar la pobreza y la exclusión social.

Junto a la presidenta de EAPN Castilla-La Mancha, Mar González, han asistido la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín; la portavoz de la Diputación, Rocío Zarco; el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; la directora general de Vivienda y Suelo, Inés Sandoval; el director general de Acción Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Santiago Vera, y el delegado de Bienestar Social en Ciudad Real, Eulalio Díaz-Cano, entre otras autoridades, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Mar González ha explicado que esta edición se centra en el acceso a la vivienda, un ámbito clave junto al empleo para reducir los índices de pobreza, y ha valorado la importancia de que "las personas que sufren estas situaciones tengan voz" en el diseño de las políticas públicas.

Por su parte, Guadalupe Martín ha destacado el papel de las políticas sociales como una herramienta esencial para garantizar derechos y avanzar en la cohesión social, subrayando además la importancia de la participación activa de la ciudadanía en su diseño y desarrollo.

En este sentido, ha señalado que "la Segunda Estrategia de Lucha contra la Pobreza ha sido elaborada de forma conjunta con las entidades sociales y con la participación directa de las personas beneficiarias".

CARÁCTER "REIVINDICATIVO Y ESENCIAL"

De su lado, Rocío Zarco ha subrayado el carácter "reivindicativo y esencial" del lema elegido, destacando la importancia de la escucha activa y de la acción basada en la comprensión de la realidad social.

Ha advertido Zarco de que los datos reflejan una situación "realmente preocupante", señalando que cerca del 34 por ciento de la población de Castilla-La Mancha se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, con especial incidencia en la infancia.

Ante este escenario, ha remarcado que "la pobreza no afecta solo a una Administración o a un nivel institucional", sino que requiere una respuesta global.

Por ello, ha afirmado que "la pobreza exige respuestas coordinadas, que se mantengan en el tiempo" y ha apelado a reforzar la coordinación institucional, la colaboración con el Tercer sector y la participación real de las personas afectadas.

Asimismo, ha incidido en la necesidad de actuar sobre las causas estructurales, poniendo el foco en el acceso a un empleo digno, a una vivienda adecuada, en la garantía de servicios públicos de calidad y en la igualdad de oportunidades desde la infancia, objetivo prioritario, según ha asegurado, del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde.

Zarco ha dicho también que este encuentro constituye una oportunidad para "reforzar alianzas, compartir buenas prácticas y construir alternativas que favorezcan políticas públicas eficaces", con el objetivo común de mejorar la vida de las personas.

CAÑIZARES: "SOMOS, EN CIERTO MODO, MEDIO QUIJOTES Y MEDIO SANCHOS"

En cuanto al alcalde Francisco Cañizares ha el orgullo de acoger un encuentro que pone en valor el compromiso social del territorio. En sus palabras, ha agradecido la labor de EAPN y de todas las entidades presentes, subrayando que Castilla-La Mancha, tierra del Quijote, refleja en su identidad ese equilibrio entre ideales y realismo: "somos, en cierto modo, medio quijotes y medio Sanchos, capaces de soñar con una sociedad mejor pero también de trabajar con los pies en la tierra para conseguirla".

El alcalde ha incidido en la necesidad de desarrollar políticas sutiles e inteligentes, donde la unión de todos los actores -administraciones, organizaciones y ciudadanía- permita ser más eficaces en la lucha contra la desigualdad.

Ha recordado además que la región cuenta con un tejido muy rico de ONGs que realizan un trabajo enorme y muchas veces silencioso, siendo fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa. Finalmente, ha animado a que las reflexiones compartidas durante el congreso sirvan como impulso para seguir construyendo respuestas colectivas que mejoren la vida de las personas más vulnerables.

Para afrontar las problemáticas que conllevan la pobreza y la exclusión social es fundamental escuchar la voz de personas que tienen experiencia en esas situaciones, así lo ha asegurado la vicepresidenta de EAPN España, Bárbara Palau, que ha detallado unas cifras cada vez más preocupantes, y que se recogen en el estudio sobre la pobreza que la entidad publica cada año, "4 de cada 10 personas que están en una vivienda en alquiler con precios de mercado están en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, hay muchas personas con ingresos mínimos que se ven empujadas a suscribir un alquiler inaccesible que genera problemas en su calidad de vida. El 63'9% de las personas que viven en alquiler en nuestro país encuentran dificultades para llegar a final de mes".