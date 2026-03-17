Cerca de 200 alumnos del CEIP 'Ramón y Cajal' de Cuenca reciben la visita del Servicio de Emergencias 112 de C-LM

CUENCA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Público de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Ramón y Cajal' de Cuenca ha recibido esta mañana la visita del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, con el fin de enseñar a los más pequeños el funcionamiento y la utilidad del teléfono único de emergencias.

Dentro de las actividades programadas durante la visita de hoy, alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria han podido disfrutar de unas charlas explicativas sobre el buen uso del Teléfono Único de Emergencias 112, ofrecidas por los trabajadores del Servicio, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En estas charlas, en las que han participado unos 50 de estudiantes, se les informa de las situaciones en las que deben llamar al 112, los datos que deben aportar, cómo pueden ayudar a los operadores del Centro para localizar y clasificar los incidentes y, también, evitar las llamadas de broma o maliciosas. Todo ello, de la mano del propio personal del Servicio que, de una forma entretenida y divertida, adapta el mensaje a los más pequeños. Algo imprescindible, especialmente, en localidades alejadas de grandes núcleos urbanos y con una población más envejecida.

Pero la estrella de la visita, debido a su tamaño y a su colorido, sigue siendo el vehículo de coordinación, que cuenta con un gran despliegue tecnológico para hacer frente a las diferentes situaciones que surgen en una emergencia. Dentro del propio camión, los estudiantes han podido aprender todas las capacidades de comunicación que los técnicos pueden llevar a cabo cuando se encuentran desplazados en el lugar del incidente y han disfrutado con algunas de las funciones del mismo.

En este sentido, casi 200 alumnos del CEIP 'Ramón y Cajal' han podido conocer los entresijos del camión de coordinación que, en las emergencias extraordinarias, puede actuar como Puesto de Mando Avanzando (PMA) para los organismos de intervención.

A la visita han asistido el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig; el delegado provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Ramón Pérez; y varios representantes del centro docente.