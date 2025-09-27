Cerca de 2.500 personas claman en Motilla de Palancar contra el ERE de Mahle que consumaría 550 despidos

CCOO y UGT arropan a la plantilla de Mahle y al pueblo de Motilla del Palancar en su primera manifestación contra el ERE. - CCOO

CUENCA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 2.500 personas han marchado este sábado por las calles de de Motilla del Palancar en respuesta a la protesta convocada por CCOO y UGT contra el ERE que Mahle ha planteado y que consumaría 550 despidos.

Tras una asamblea, celebrada en el espacio multiusos, los afectados han encabezado una protesta que, de no verse avance en las negociaciones, no será la última, según avisan en nota de prensa.

Así lo ha manifestado la presidenta del comité de empresa, Claudia Navarro, a preguntas de los medios de comunicación que han dado seguimiento a esta primera acción reivindicativa que no persigue otro fin que "mover a la gente de la comarca y dar una imagen de fuerza".

La manifestación ha venido precedida de una primera asamblea a la que han asistido medio millar de personas donde se ha expuesto el calendario del proceso y se han resuelto las dudas de la plantilla.

"Hasta el 30 de octubre es el periodo de consultas. Haremos reuniones y negociaremos con la empresa hasta entonces" ha dicho.

El secretario provincial de CCOO Cuenca, Carlos Hortelano, ha agradecido públicamente al Ayuntamiento de Motilla del Palancar la cesión del espacio al igual que a la Asociación de lucha contra el Cáncer que tenía previsto hoy allí un acto benéfico.

"Estos 550 trabajadores y trabajadoras son un 6% de la tasa de desempleo en esta provincia. Estamos hablando de un impacto social y económico devastador", ha adertido Hortelano, que ha denunciado que, en los últimos días, han conocido "cómo empresas subcontratadas de Mahle están ofertando puestos fijos discontinuos para trabajar a través de ETTs".

PIDEN SOLUCIONES MENOS TRAUMÁTICAS

Por su parte, el secretario de UGT FICA Cuenca, Jesús Laín, ha recordado que "hay familias enteras que llevan toda una vida en una empresa a la que se ha puesto la alfombra roja para crear empleo y que no ha estado a la altura".

El dirigente sindical ha abogado por encontrar soluciones alternativas en las que las administraciones ya están trabajando para que la gente "no se tenga que ir de aquí".

Mientras, a la empresa le trasladaba la siguiente reflexión: "Igual hay que coger proyectos más pequeños y no megaproyectos.

Estamos preocupados porque esta planta siga siendo productiva y trataremos de revertir este ERE que puede hacer mucho daño".

Desde la secretaría general de la Federación de Industria de CCOO CLM, Juan Antonio Cuevas ha puesto en valor el éxito de la convocatoria ciudadana.

"Tenemos 550 dramas de muchas familias que han venido de fuera y han comprado sus pisos y ven como un proyecto industrial en una zona rural, por una decisión de una multinacional, se puede ver truncado".

En mitad de la manifestación se ha leído un manifiesto en el que tanto CCOO como UGT, el comité de empresa y el conjunto de la plantilla trasladan a la empresa el rechazo unánime y rotundo ante este ERE, el mayor en la historia de la provincia de Cuenca, y exigen que reconsideren su postura.

"Se deben buscar otras alternativas menos traumáticas y más justas para todos" "¡No a los despidos masivos! ¡No al ERE en Mahle!" concluye el manifiesto.

CALENDARIO DE LA NEGOCIACIÓN

Este pasado jueves se daba traslado de los integrantes de la comisión negociadora. Serán seis de la planta de Paterna, todos de CCOO, y siete de Motilla del Palancar, siendo cinco de ellos de CCOO y los dos restantes de UGT.

A partir de ahora la empresa podrá iniciar el periodo de consultas por un máximo de 30 días.

La representación sindical analizará con los gabinetes técnicos de ambos sindicatos si las causas del despido colectivo están o no justificadas en base a la documentación que se presente. Transcurrido el periodo de consultas la empresa comunicará a la autoridad laboral el resultado.