Cerrada al tráfico la CM-3204 cortando el acceso al Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima

Episodio de nevadas por la borrasca Ingrid. - JCCM

ALBACETE 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La carretera regional CM-3204 se encuentra cortada al tráfico entre los kilómetros 0 y 14 cerrando el acceso al Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima para evitar problemas ante la avalancha de personas que se han desplazado a la zona para fotografiar la nieve.

Esta actuación forma parte del dispositivo activado por el ejecutivo de Castilla-La Mancha desde la noche del viernes con el objetivo de garantizar la seguridad y la circulación en la red viaria de la Sierra de Alcaraz ante el episodio de nevadas que azota la zona en el marco de la Borrasca Ingrid, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En concreto, a las 21.30 horas se activaron tres equipos de trabajo y durante la madrugada se activaron otros dos más que han estado actuando de manera coordinada y continuada durante toda la noche y la mañana de este sábado 24 de enero en las carreteras CM-412: Puertos del Peralejo y Las Crucetas; CM-3216: Puerto del Barrancazo; CM-3204: Puerto del Arenal; CM- 3205: Puerto de Bellotar y CM-3225: Nerpio.

El operativo movilizado cuenta con 21 trabajadores, cinco máquinas quitanieves, seis furgonetas de apoyo y un total de 50 toneladas de sal, destinadas a mantener la calzada en condiciones óptimas y prevenir la formación de hielo.

Las labores se mantendrán activas hasta que cese la incidencia de la Borrasca Ingrid en la zona y el dispositivo se modificará en función de la evolución meteorológica, con el objetivo de asegurar la normalidad en el tráfico y garantizar la seguridad de los usuarios de las vías.

Desde la Junta se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y extremar la precaución al circular por zonas de montaña y atender en todo momento a las indicaciones de los servicios de conservación y emergencia.

Se prevé que continúe nevando durante todo el día