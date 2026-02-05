Cerrado el paso de un puente en La Solana (Ciudad Real) por el desbordamiento del arroyo de Alhambra

Puente anegado en La Solana. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paso por el puente de la Casa de la Campana en La Solana (Ciudad Real) ha quedado cortado al tráfico y al tránsito peatonal tras el desbordamiento del denominado 'arroyo de Alhambra'.

Las continuas precipitaciones que vienen afectando a la comarca en los últimos días han provocado que el arroyo se desborde en su curso hacia el cercano río Azuer.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento, la zona se centra en las inmediaciones del pantano de Vallehermoso.

La Policía Local y los operarios municipales se desplazaron hasta el lugar para valorar in situ la situación, comprobar el estado del puente y de los accesos, y coordinar las medidas de seguridad necesarias.

Tras las evaluaciones pertinentes, y con el objetivo de garantizar la seguridad, se procedió a acordonar la zona y prohibir el paso, evitando así posibles riesgos derivados del aumento del caudal y de zonas anegadas alrededor de la infraestructura.

En el dispositivo también participaron técnicos municipales que valoraron el estado del terreno y la estabilidad de la estructura afectada por el agua.

Por el momento, las compuertas del pantano de Vallehermoso no se han abierto, por lo que las autoridades hidrológicas no han tenido que tomar esa medida adicional para regular el flujo de agua en el sistema.

Desde el Ayuntamiento se pide extremar la precaución, mantener la distancia con cauces y zonas inundables, y evitar desplazamientos hacia este lugar y el entorno del puente.