Cesa Rafael Perezagua, secretario de Presidencia en el Gobierno de Page desde 2015, que deja el cargo a petición propia

Archivo - Rafael Perezagua, en su época como portavoz del Ayuntamiento de Toledo, - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora secretario general de Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, Rafael Perezagua, ha cesado en su cargo a petición propia.

Tal y como confirman a Europa Press fuentes del Gobierno regional, este cese ha sido aprobado este martes en Consejo de Gobierno.

Asimismo, se ha aprobado el nombramiento de Javier Úbeda como secretario general de Presidencia, hasta ahora coordinador general de la Delegación de la Junta en Toledo, y que fue alcalde de Quintanar de la Orden entre 2003 y 2011.

TRAYECTORIA DE PEREZAGUA

Perezagua ha ejercido como secretario general de la Presidencia de Castilla-La Mancha desde 2015 hasta la fecha, como responsable de la coordinación general de la Presidencia, relaciones institucionales y comunicación del Ejecutivo regional.

Fue designado presidente de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha (2016-2026), impulsando proyectos de promoción cultural, turística y patrimonial, ejerciendo como patrono de la Fundación Colección Roberto Polo y miembro de la Real Fundación de Toledo.

Entre 2022 y 2023 fue jefe de Gabinete de la Presidencia de Castilla-La Mancha, desempeñando la coordinación política y técnica de la Presidencia; planificación de agenda institucional y supervisión de actos institucionales.

Además, fue concejal y teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Toledo, desde 2003 a 2015, como responsable de las áreas de Movilidad y Seguridad Ciudadana; secretario de la Junta de Gobierno Local y portavoz del Gobierno Municipal.

Fue jefe de gabinete en las consejerías de Agricultura, Medio Ambiente e Industria entre 1995-2003, y asesor del delegado del Gobierno y Gobernador Civil de Toledo entre 1991 y 1995, y secretario de la Comisión Provincial de Extranjería.

Miembro activo del PSOE y la UGT desde 1981, ha ocupado cargos orgánicos en la Agrupación Socialista de Toledo y en la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Castilla-La Mancha. Su participación ha sido constante en asociaciones vinculadas a la inclusión social, la psicomotricidad y la promoción cultural. Además, ha sido defensor del trabajo en red y la colaboración público-privada.