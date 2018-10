CESM avisa de "caos" sanitario este verano y amenaza con acudir a la Inspección Laboral

Publicado 28/06/2018 13:22:47 CET

TOLEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico CESM-CLM ha avisado a la población de la región de que este verano se puede dar una situación "caótica" en los centros de salud, pues el Gobierno regional no va a realizar las suficientes sustituciones de médicos de Atención Primaria. Es por ello que han reclamado que la "excesiva" carga de trabajo que tengan que asumir estos profesionales sea evaluada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, alertando de que denunciarán en la Inspección de Trabajo el incumplimiento en materia de prevención.

Así lo ha advertido la directiva de este sindicato, durante la rueda de prensa que han ofrecido en Toledo, en la que han criticado las "declaraciones preventivas" que el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, realizaba este pasado miércoles sobre esta cuestión, anunciando 15 millones de euros para sustituciones en Atención Primaria.

"Convocamos esta rueda de prensa y el día de antes anunciaron el dinero que se iban a gastar en sustituciones", han denunciado los responsables de este sindicato, que han asegurado que esos 15 millones que el Gobierno regional va a destinar son los mismos que el año pasado.

Y es que el presidente de CESM-CLM, Miguel Méndez, tras lamentar que la Administración regional afirme que las sustituciones cubren entre el 45 y el 60 por ciento de las plantillas en Atención Primaria "cuando no llega el 15 por ciento", ha tildado de "vago" el anuncio del Gobierno regional, pues los profesionales desconocen cómo se van a repartir dichos fondos y, sobre todo, a cuantos profesionales se les va a sustituir este verano.

SUSPENDER LA ACTIVIDAD EN LOS CENTROS DE SALUD

"En los periodos vacacionales los médicos atienden a un número de pacientes desmesurado, porque además de los suyos tienen que asumir el cupo de los compañeros que se van de vacaciones. Además tienen que desplazarse por avisos urgentes", han denunciado los responsables del sindicato médico, que proponen que si no hay médicos suficientes el Sescam tendría que suspender la actividad en los centros de salud, como hace en los hospitales. "Pero en ningún caso se debe obligar a estos profesionales a realizar jornadas maratonianas y practicar medicina a destajo", algo que perjudica a su salud y a la de los pacientes.

Méndez, que ha criticado que el Gobierno regional rechace los planes funcionales que realizan los propios centros de salud de cara al verano alegando que no hay medios suficientes, ha alertado de la situación que se vive en las sierras de Albacete, Cuenca y Guadalajara, donde no hay sustitutos, o de la de la Gerencia de Atención Primaria de Toledo, donde no hay profesionales en bolsa.

Por ello, ha reclamado incrementar las plantillas para cumplir los contratación de sustitutos al 100%. Para ello, a medio plazo piden redimensionar las plantillas contratando en los centros de salud a médicos de forma estable y a larga duración que, además de hacerse cargo de las incidencias que puedan surgir (permisos, enfermedad de profesional, picos epidémicos), apoyen a los equipos en su asistencia diaria.

"De esta manera, se conseguirán contratos más atractivos para conseguir el objetivo de fidelizarlos, lo que es absolutamente necesario por la gran escasez de los mismos, una situación que se agravará en los próximos años, dado que se jubilarán aproximadamente el 35% de la plantilla médica actual", han precisado.

"Médicos hay pero quieren un contrato estable y digno y no un contrato basura y precario. Nuestros Médicos Residentes Internos emigran a otras comunidades más atractivas, a la sanidad privada o al extranjero", han denunciado desde el CESM, que reclama que las contrataciones superen los siete meses de duración.

Dicho esto, y de cara al verano, el sindicato médico propone que en los casos en que no puedan cubrirse las vacaciones por no haber personal disponible, sean los propios facultativos del centro los que se organicen de tal modo que aquellos que voluntariamente quieran realizar jornada en diferente horario, para atender el cupo de sus compañeros ausentes, puedan realizarlo como prolongación de jornada con una retribución adecuada.

Tras referirse a la oposición de Médico de Familia --que se encuentra suspendida por una filtración-- y pedir al Sescam que las plazas que sobren se pasen a la siguiente oposición que será el año que viene, los responsables de CESM-CLM han concluido denunciado que la Administración ha incumplido su compromiso de convocar la Mesa del Personal estatutario para la atención continuada que hace guardias en los centros de salud.