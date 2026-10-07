CESM-CLM ve "coherente y responsable" aplazar paros médicos tras la convocatoria electoral y la falta de interlocutor

Sindicato Médico de C-LM - CESM C-LM

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM) ve "responsable y coherente" la decisión del Comité de Huelga Nacional de aplazar temporalmente los paros hasta que exista nuevamente un Gobierno y un interlocutor con capacidad para responder a las demandas del colectivo.

De este modo, según indica en nota de prensa, respalda la decisión del Comité de Huelga Nacional, integrado por CESM, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME), de aplazar la huelga nacional continuada e indefinida prevista a partir del 28 de octubre, tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

Ante el nuevo escenario electoral, desde CESM-CLM consideran que corresponde ahora a todas las formaciones políticas que concurran a las elecciones generales explicar con claridad cuál es su posición respecto a las reivindicaciones de médicos y facultativos y, especialmente, si están dispuestas a impulsar un Estatuto Propio que reconozca nuestra singularidad profesional.

El Comité de Huelga Nacional ha planteado igualmente que, ante la nueva cita electoral, los partidos deben fijar una posición clara sobre estas demandas y para ello ha solicitado reuniones con cada partido político.

"Los médicos, facultativos y residentes, pero también el conjunto de la sociedad, tienen derecho a conocer qué modelo sanitario y qué condiciones profesionales propone cada formación para quienes sostienen diariamente nuestro Sistema Nacional de Salud", indican.

REIVINDICACIONES QUE SIGUEN VIGENTES

No obstante, avisan de que este aplazamiento no supone una desconvocatoria del conflicto, ni una renuncia a las reivindicaciones, pues las razones que llevaron a médicos y facultativos a movilizarse "siguen plenamente vigentes".

"Continuamos reclamando un Estatuto Propio para médicos y facultativos que reconozca nuestra singularidad profesional, formativa y asistencial, así como un ámbito específico de negociación en el que los profesionales médicos puedan participar directamente en las decisiones que afectan a sus condiciones laborales".

De igual modo, exigen un marco normativo propio para médicos y facultativos, una mesa de negociación específica, una regulación "justa" de la jornada laboral y de las guardias, reconociendo su especial penosidad y responsabilidad, así como condiciones laborales y retributivas acordes con la formación, responsabilidad y dedicación.

Una clasificación profesional que reconozca adecuadamente la cualificación y responsabilidad; medidas que permitan avanzar hacia una jubilación acorde con las especiales características y exigencias del ejercicio profesional, y unas condiciones laborales que permitan atraer y retener profesionales y garantizar el futuro de una "sanidad pública de calidad", son otras de las demandas.