CESM denuncia una nueva agresión a un médico en el Hospital de Parapléjicos y exige reforzar las medidas de protección

Archivo - Hospital Nacional de Parapléjicos - JCCM - Archivo

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha condenado y denunciado una nueva agresión a un facultativo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

"El profesional fue objeto de una agresión verbal, absolutamente intolerable, acompañada de un intento de agresión física que, afortunadamente, no llegó a consumarse", ha alertado el sindicato, señalando que la agresión se produjo el pasado viernes.

Desde CESM quieren trasladar su apoyo al profesional y recordar que ninguna amenaza, insulto o agresión puede considerarse parte del trabajo de quienes tienen como misión atender y cuidar a los pacientes. Inmediatamente después de conocer los hechos, CESM contactó con el profesional para asesorarle y ponerse a su entera disposición, tanto para prestarle el apoyo que precise como para acompañarle en las actuaciones que considere oportunas, ha informado el sindicato en nota de prensa.

El episodio pone de manifiesto, además, "la importancia de disponer de medidas de prevención y protección frente a las agresiones". En este caso existían una segunda salida en la consulta y personal de seguridad en el centro, "medidas que contribuyeron a afrontar una situación de riesgo que llegó a incluir un intento de agresión física". Sin embargo, estas medidas demostraron también "que existe un importante margen de mejora en la protección de los profesionales".

"Y si esto ocurre en un centro hospitalario que dispone de determinadas medidas de seguridad, la situación resulta todavía más preocupante en otros ámbitos asistenciales. La práctica totalidad de las consultas sanitarias de Castilla-La Mancha cuentan con una única puerta de acceso y salida y el personal de seguridad es prácticamente inexistente en Atención Primaria, donde además muchos profesionales desarrollan su actividad en solitario".

Por ello, CESM reclama al Sescam que revise y actualice las evaluaciones de riesgo frente a las agresiones y refuerce y mejore las medidas de protección allí donde resulten insuficientes, teniendo en cuenta las características de cada centro y puesto de trabajo. "La seguridad de los profesionales no puede depender de circunstancias fortuitas ni de que una situación de violencia no termine teniendo consecuencias más graves", demandan.

Asimismo, el Sindicato Médico reclama al Sescam que, cuando jurídicamente proceda, active los mecanismos sancionadores previstos en la Ley 5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha, "frente a quienes amenacen, insulten o agredan a los profesionales, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran corresponder".

"Lo ocurrido el pasado viernes vuelve a demostrar que las agresiones a profesionales sanitarios siguen siendo una realidad y que las medidas de protección deben ser suficientes, eficaces y adecuadas al riesgo. CESM seguirá denunciando cada agresión y exigiendo al Sescam que haga todo lo necesario para proteger a quienes trabajan en la sanidad pública de Castilla-La Mancha", concluyen desde el sindicato.