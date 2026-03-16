CESM C-LM destaca "acercamiento" con el Sescam con compromiso de reunirse cada mes para abordar sus demandas

Concentración del Sindicato Médico en Castilla-La Mancha - EUROPA PRESS

TOLEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico en Castilla-La Mancha (CESM) ha destacado el acercamiento de posturas con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) con el compromiso de mantener reuniones hasta el mes de junio para abordar las demandas de este colectivo.

"Las conversaciones parece que van avanzando, se van acercando puntos de vista en cuestiones de plantilla, de mejoras asistenciales, pero aún falta mucho y queda mucho terreno para cristalizar todas esas mejoras", ha afirmado el secretario provincial de CESM en Toledo, Carlos Vicario, en declaraciones a los medios en el Hospital Universitario de la capital, con motivo de su adhesión a la huelga nacional médica y facultativa.

Vicario ha explicado que ya se ha celebrado un primer encuentro con la Administración regional para "una puesta en común de posturas", encuentro del que se han extraído "bastantes puntos de coincidencia" y en el que se han abordado temáticas como la "gestión de plantilla" o "mejoras asistenciales".

"Pretendemos llegar a pactos y acuerdos que queden firmados con la Administración para que todas estas condiciones de trabajo que son tan importantes queden plasmadas en un documento".

Se celebrarán reuniones en abril --ya hay convocadas al menos dos-- y "existe el compromiso" de que entre mayo y junio prosigan "estas reuniones y estas conversaciones". En abril se va a seguir tratando y profundizando sobre los temas ya abordados y "hay una reunión convocada para tratar temas concretos de algunos de los hospitales de la comunidad autónoma, sobre procesos asistenciales".

"Esperamos que para mayo o junio poder tener reuniones monográficas sobre la activación de la carrera profesional", ha confiado el representante de CESM Toledo.

HUELGA NACIONAL

En cuanto a la convocatoria de huelga nacional, ha lamentado que el Ministerio de Sanidad "se esté dedicando a enfangar el terreno".

"No existen esos acuerdos de los que ha hablado el Ministerio porque, entre otras cosas, no ha hablado con quien tiene que hablar, que es con el Comité de Huelga", ha afeado Vicario.

Sobre el Estatuto Marco negociado con los sindicatos sanitarios a nivel nacional, el representante de CESM ha entendido que estos estén "contentos" con este documento, pues "todos los colectivos sanitarios mejoran notablemente", menos el colectivo de médicos facultativos y residentes.

"Los médicos facultativos y residentes somos minoría en esos sindicatos y por tanto volvemos a ser, como fuimos en 2003, en el actual estatuto marco, la minoría sacrificable. No estamos dispuestos a aguantar esa situación más. Por eso estamos hoy aquí de huelga", ha remarcado.

A pesar de que en este Estatuto "ponga que efectivamente que tenemos derecho a la carrera profesional", es algo que "parece papel mojado", ha mencionado Vicario, porque el "gran problema de este documento es que no cierra ninguna puerta", no establece un marco legislativo en las condiciones laborales.