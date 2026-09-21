CESM reclama a Junta medidas "reales" de protección tras la nueva agresión sufrida por una facultativa en el PAC de Mora

Archivo - Agresión a médicos - UGTEUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CESM-CLM en Toledo ha denunciado la agresión sufrida el pasado 8 de septiembre por una facultativa que se encontraba prestando asistencia en el PAC del Centro de Salud de Mora.

Como consecuencia de la agresión, la profesional permanece desde ese mismo día en situación de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, con consecuencias físicas y psíquicas que hacen prever una prolongación significativa de su baja.

Por ello, y a través de nota de prensa, ha solicitado a la Gerencia de Atención Primaria de Toledo la investigación del accidente, la revisión de la evaluación de riesgos y de las medidas de protección frente a agresiones existentes en el Centro de Salud de Mora, así como la adopción de las medidas correctoras necesarias.

Para CESM, lo ocurrido "vuelve a poner de manifiesto una realidad que, desgraciadamente, se ha convertido en demasiado habitual en nuestra sanidad: los profesionales sanitarios siguen siendo víctimas de agresiones mientras las medidas adoptadas por la Administración no consiguen evitar que estos hechos se repitan".

"Cada nueva agresión provoca declaraciones de condena, preocupación y rechazo. Pero después de cada una de ellas no puede limitarse la respuesta a lamentar lo ocurrido y esperar a que la próxima agresión vuelva a ocupar los titulares".

Por ello, desde el Sindicato Médico exigen que las agresiones a los profesionales sanitarios sean abordadas como lo que son: "un grave problema de seguridad y salud laboral que requiere medidas preventivas eficaces, recursos suficientes y una evaluación real de las condiciones en las que los profesionales desarrollan su trabajo".

Además, alertan, las consecuencias de estas agresiones no terminan en el profesional que las sufre. "Cuando una facultativa permanece de baja durante un periodo prolongado y no existen profesionales suficientes para garantizar su sustitución, se reduce la capacidad asistencial del centro y aumenta la presión sobre el resto de la plantilla".

"No es aceptable que la ausencia de una profesional víctima de una agresión tenga que ser compensada mediante una mayor sobrecarga de trabajo de sus compañeros ni que los pacientes terminen pagando las consecuencias de la falta de recursos humanos".

Por ello, el Sindicato Médico ha reclamado que, más allá de las condenas públicas que se producen después de cada agresión, se adopten de una vez medidas "eficaces que permitan prevenirlas y proteger realmente a quienes cada día están al frente de la asistencia sanitaria".

"La próxima agresión no puede volver a ser la ocasión para que todos nos echemos las manos a la cabeza. Las medidas de prevención deben llegar antes", concluyen.