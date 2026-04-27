CESM reivindica huelga en C-LM y cree que aspiraciones políticas de la ministra le restan capacidad como interlocutora

Sanitarios en el Hospital Universitario de Toledo en la jornada de huelga - CESM

TOLEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

CESM Castilla-La Mancha ha reivindicado este lunes la huelga de sanitarios ante la "postura cerrada del Ministerio de Sanidad a cualquier tipo de diálogo" y ha criticado que la ministra, Mónica García, ha perdido la capacidad como interlocutura, al considerar que está más centrada en sus aspiraciones políticas, tras afirmar que quiere ser candidata a presidir la Comunidad de Madrid.

En declaraciones a los medios, el secretario provincial de CESM en Toledo, Carlos Vicario, desde el Hospital Universitario de la capital, ha criticado que la semana pasada, desde el Comité de Huelga Nacional, "se exigió la dimisión de la ministra por una serie de cuestiones en las que ha venido a no respetar la verdad y la veracidad de los hechos".

Respecto al seguimiento de esta cuarta semana de huelga, su impresión "es que está siendo muy significativo" con un promedio de entre un 70 y un 80 por ciento, por los departamento que ha podido visitar en la jornada de este lunes, que no han sido todos.

"Podemos estar hablando de que hay servicios que están siguiendo la huelga al cien por cien de las personas que realmente pueden hacer huelga. Hay otros servicios que pueden estar en alrededor del 80 por ciento, alguno me he encontrado en cerca del 50 por ciento", ha afirmado Vicario.

Entre las reivindicaciones a nivel nacional, este sindicato señala que "la falta estructural de médicos y facultativos compromete el funcionamiento del sistema sanitario, las listas de espera continúan creciendo, muchos servicios hospitalarios y centros de salud carecen de las plantillas necesarias, y las condiciones laborales dificultan la cobertura de plazas, especialmente en zonas más vulnerables o de difícil acceso".

En este contexto, el colectivo médico y facultativo considera que hay que "poner fin a una situación sin límites claros en la jornada laboral", reclamando "una jornada digna de 35 horas semanales, en línea con lo previsto para otros empleados públicos".

DEMANDAS A NIVEL REGIONAL

Además, Vicario ha señalado que el CESM mantiene "las movilizaciones a nivel regional porque los avances en las negociaciones no son suficientes", a pesar del "cambio" en cuanto a la activación de la carrera profesional.

"Por fin se ha venido a resolver una situación de injusticia que lleva demasiados años en marcha. No hemos conseguido todas nuestras pretensiones, pero el acuerdo en principio ha sido satisfactorio para todos", ha afirmado.

Sin embargo, lograr este objetivo "no es suficiente" y mantienen las reivindicaciones encaminadas "a las mejoras asistenciales y a poder ofrecer a la población una atención sanitaria de calidad".

"Cuestiones tan importantes como la gestión de las plantillas y los medios que son necesarios para dotar a la población de la asistencia sanitaria que requiere" o las "mejoras en la retribución de la productividad variable, que también se suspendió hace tiempo".

"Las conversaciones están en marcha" pero "van mucho más despacio de lo que nos gustaría", ha afirmado el representante de CESM, que señala que el objetivo es ir más rápido para poder desconvocar la huelga.