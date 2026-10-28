CGPJ muestra su pésame por las víctimas de los trenes y garantiza refuerzos para la investigación judicial

Archivo - La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, durante la clausura de unas jornadas de presidentes de audiencias provinciales, a 12 de junio de 2026, en Ávila, Castilla y León (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha trasladado su pésame a los familiares y allegados de las víctimas mortales del accidente entre trenes ocurrido en Urda (Toledo), a la par que ha subrayado que habrá refuerzos para el juzgado encargado de la investigación en función de lo que necesite.

A través de una nota, el órgano de gobierno de los jueces ha expresado sus condolencias y "sus deseos de pronta recuperación a las personas heridas".

Y ha indicado que, en un acuerdo aprobado este miércoles, el Pleno ha decidido "aprobar las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento regular del servicio público de justicia en el ámbito de sus competencias".

La presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, se ha puesto en contacto con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Pilar Astray, para "conocer las necesidades que pueda tener el órgano judicial encargado de la investigación del siniestro, el Tribunal de Instancia de Orgaz", según ha comunicado.

Al respecto, Perelló se ha comprometido a "garantizar que se pondrán a disposición del mismo los refuerzos que se precisen" para la investigación judicial sobre el siniestro mortal.