Chamorro (Vox) reclama en Villarrubia un Plan Nacional del Agua y denuncia el olvido del campo por el PSOE - VOX

CIUDAD REAL 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado y candidato de Vox al Congreso por Ciudad Real, Ricardo Chamorro, ha visitado Villarrubia de los Ojos acompañado por Jesús Felipe Sánchez Crespo, candidato número uno de Vox al Senado por Ciudad Real y natural de la localidad.

Ambos han participado en una mesa informativa a la que se han acercado numerosos vecinos y han visitado la cooperativa El Progreso. Durante la jornada, han defendido la prioridad nacional, la desregulación y la remigración como ejes de la alternativa de Vox, ha informado el partido en nota de prensa.

Chamorro ha reivindicado la importancia del agua en una localidad y una comarca cuya identidad está estrechamente vinculada al Guadiana y a sus ojos. Ha reclamado una política nacional que garantice el suministro y permita a agricultores y ganaderos planificar su actividad.

"Nuestros agricultores no pueden seguir sin saber con qué agua van a contar ni qué van a poder regar. Una explotación necesita previsión, seguridad y perspectivas de futuro. Necesitamos un Plan Nacional del Agua que responda a las necesidades de toda España", ha señalado.

El candidato ha denunciado que el debate entre el PSOE y el Partido Popular, en el que no pudo participar Vox, haya dejado fuera al sector agrario. "Es revelador que quienes pretenden representar a España no dediquen atención al campo, cuando la actividad agroalimentaria constituye uno de los grandes pilares económicos de regiones como Castilla-La Mancha y tiene un peso decisivo en muchas de nuestras comarcas".

A su juicio, esta ausencia refleja "el alejamiento del bipartidismo respecto a quienes producen nuestros alimentos y mantienen vivos nuestros pueblos".

Chamorro ha acusado al PP y al PSOE de compartir en Bruselas las políticas del Pacto Verde y de respaldar "una burocracia verde que multiplica las cargas sobre los productores y condiciona el aprovechamiento del agua".

"Para Vox, la agricultura y la ganadería son sectores estratégicos. Queremos agricultores produciendo y ganaderos trabajando, con rentabilidad, agua y menos trabas. Defender el campo es defender nuestra soberanía alimentaria y el futuro de nuestros pueblos", ha afirmado.

Chamorro ha situado también la reindustrialización entre las prioridades de su formación. Ha defendido un plan que favorezca la inversión, el crecimiento de las empresas y la creación de empleo estable, acompañado de una reducción de las cargas burocráticas para empresarios y autónomos.

"Ciudad Real necesita un campo fuerte y una industria capaz de generar oportunidades. Nuestros jóvenes deben poder construir su futuro aquí", ha declarado.

En relación con la presencia de José Bono en un acto socialista en Alcázar de San Juan, Chamorro ha criticado que el PSOE recurra "a los dinosaurios políticos de siempre para ofrecer las mismas recetas caducas".

"Quienes han condicionado durante décadas el futuro de esta región vuelven ahora a pedir confianza para prolongar las mismas políticas. Nuestra provincia necesita abrir una etapa nueva", ha sostenido.

El candidato ha dirigido también sus críticas a Isabel Rodríguez, a quien ha calificado como "la peor ministra de Vivienda de la democracia", y ha reclamado un cambio político el próximo 29 de noviembre.

"Hay que desalojar al Partido Socialista del poder y cerrar la puerta a las políticas que han hipotecado nuestra región y España. VOX ofrece una verdadera alternativa, esperanza y un mensaje distinto al de los partidos de siempre", ha concluido.