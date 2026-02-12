CHJ amplía el almacenamiento de la conducción Tajo-Segura para disminuir el calado al canal María Cristina

Derivación de agua. - CHJ

ALBACETE 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha ampliado la capacidad de almacenamiento de la conducción Tajo-Segura, con el fin de poder disminuir los calados en el canal de María Cristina, a fin de intentar paliar la situación ante las previsiones de un nuevo episodio de lluvias en la ciudad durante el fin de semana.

Así lo indica el organismo de cuenca, que en nota de prensa indica que esta medida responde a la reunión mantenida este miércoles con el Consistorio y la Subdelegado del Gobierno, en la que se analizaron los problemas causados por la puesta en carga de la red de saneamiento de la ciudad.

A los problemas referidos en la red de saneamiento, que impiden que los colectores alivien correctamente en el tramo subterráneo del canal de María Cristina que recorre la ciudad, aun estando los caudales circulantes en niveles medios, y que provocaron inundaciones en algunas zonas de la ciudad en días anteriores, se une la persistencia del episodio en la sierra de Alcaraz, una de las cabeceras de los cauces que acaban en el Canal de Maria Cristina, que está viendo un aumento progresivo de su caudal.

Esta situación ha provocado que se hayan derivado volúmenes a las zonas de laminación que la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene previstas para ello, tanto en la gravera situada en el municipio de La Herrera como en la zona de La Lobera.

Por otra parte, las actuaciones llevadas a cabo en los últimos días en esta zona de laminación, diseñada para volúmenes circulantes superiores a los que se han estado registrando, han agotado su capacidad antes de lo previsto, lo que limita la respuesta ante nuevos aportes.

De ahí que haya ampliado la capacidad de almacenamiento de la conducción Tajo-Segura, con el fin de poder disminuir los calados en el canal de María Cristina.

DERIVACIÓN EN LA CONDUCCIÓN TAJO-SEGURA

Concretamente, se van a poder asumir unos 400.000 metros en dos puntos de la infraestructura que se han habilitado, derivando sus volúmenes hacia distintas balsas de riego.

Asimismo, también se ha solicitado a la Comunidad de Regantes Balazote-La Herrera que retomen la derivación de agua del río hacia sus balsas, para reducir su caudal y, por tanto, reducir los calados que llegan al canal de Maria Cristina

"Con todo, es posible que si el episodio persiste se continúen derivando caudales a través del acueducto Tajo-Segura para evitar afecciones más graves en la ciudad de Albacete", indican desde la CHJ.

Además, los técnicos han previsto otras dos medidas de urgencia que se pondrán en marcha en caso de que la situación meteorológica empeore de forma significativa durante el fin de semana.

Según explica la confederación, estas dos actuaciones suponen la elevación de la cota del canal de María Cristina en otros dos puntos localizados para incrementar la posibilidad de laminación en las áreas disponibles, con el fin de minimizar las afecciones que se pudieran derivar.

UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA

Además de estas medidas extraordinarias ante el actual episodio de lluvias persistentes, la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ayuntamiento de Albacete se han emplazado a una próxima reunión con el fin de tratar los pormenores del proyecto que el organismo de cuenca ha desarrollado para solucionar de manera definitiva el problema de los colectores de la red de saneamiento en el casco urbano, causa principal de las inundaciones que se han producido en los últimos días.

"Este episodio, por tanto, demuestra la necesidad de poner en marcha las obras sin demora, contando para ello con la esencial colaboración interadministrativa", reclaman desde la confederación.