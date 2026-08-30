Un choque en cadena con seis vehículos en la A-3 a su paso por Cervera se salda con una mujer herida leve

El accidente se ha producido en el kilómetro 141 de la A-3 en sentido Madrid.
El accidente se ha producido en el kilómetro 141 de la A-3 en sentido Madrid. - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: domingo, 30 agosto 2026 17:21
Seguir en

CUENCA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Seis vehículos se han visto implicados en un choque en cadena en la autovía A-3 a su paso por el municipio conquense de Cervera del Llano provocando una herida leve. Se trata de una mujer de 69 años que ha precisado de traslado al Centro de Salud de Villares del Saz.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente se ha producido a las 13.28 horas en el kilómetro 141 de la A-3 en sentido Madrid.

Al lugar de los hechos se ha trasladado un dispositivo de la Guardia Civil, así como una ambulancia de soporte vital básico que ha trasladado a la mujer afectada.

Contador

Contenido patrocinado