El choque de dos camiones en Villarrobledo corta la A-43 y deja a un conductor atrapado

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Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: jueves, 23 abril 2026 16:41
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ALBACETE 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La colisión entre dos camiones en la A-3 a su paso por Villarrobledo deja a un conductor atrapado, y el carril dirección a Ciudad Real cortado al tráfico.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el siniestro ha tenido lugar a las 15.40 horas, en el kilómetro 140.

En el operativo movilizado por el 112 han participado agentes de la Guardia Civil, bomberos de Villarrobledo y una UVI.

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