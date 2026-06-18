Los Chorros del Río Mundo en Riópar (Albacete) podrían volver a ser visitables en dos meses

Visita a los trabajos en Los Chorros. - JCCM

ALBACETE 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha visitado, este miércoles, los trabajos de rehabilitación que se están llevando a cabo en el Parque de Los Chorros del Río Mundo y que han obligado a cerrar, temporalmente, este recurso natural y turístico de la provincia, y que es el más visitado de toda la región.

Acompañado por la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero, han conocido de mano de los técnicos las labores que se están llevando a cabo en la zona, la cual presentaba un estado peligroso, tras el episodio de lluvias registrado hace unos meses y que causaron importantes corrimientos de tierra, que han afectado directamente al estado de los accesos al parque, poniendo en riesgo la seguridad de los viandantes.

Durante su visita, el delegado de la Junta ha podido constatar que se trata de una "obra de emergencia" en la que la Junta de Comunidades va a invertir cerca de un millón de euros, y para la que ha sido necesaria recurrir al Instituto Geológico y Minero Nacional, con el fin de conocer a ciencia cierta los trabajos que se deben acometer, en los 28 puntos, que según el informe emitido por dicho Instituto, estarían afectados.

Tal y como ha aclarado Ruiz Santos, la Junta comenzó a trabajar en la zona en los meses de marzo y abril y, "ahora ha llegado el momento de acometer las actuaciones de mayor envergadura y eso es lo que ha obligado a mantener cerrado el parque".

Es necesario actuar ya, ha apuntado el delegado de la Junta, "en primer lugar, porque hay que garantizar la seguridad de los ciudadanos, en segundo, porque hay que garantizar la protección del entorno medioambiental en el que nos encontramos, y en tercer lugar, porque somos conscientes de que hay que ejecutar la obra cuanto antes, ya que hay muchos negocios que dependen, económicamente, de este parque natural", al mismo tiempo ha avanzado que en dos meses la zona podría volver a estar visitable.