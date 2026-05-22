CHT defiende el plan de cuenca tras la última sentencia del TS: "Los demandantes no demuestran que haya error"

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Antonio Yánez asegura que, según la legalidad, la cuenca cedente prevalece, pero avisa: "Puede llegar otro gobierno y cambiarlo"

MADRID/TOLEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yánez, ha defendido la validez y vigencia del Plan Hidrológico de cuenca del año 2023 tras la última sentencia del Tribunal Supremo contra el recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), asegurando que "las pruebas periciales de los demandantes, que son respetables, en ningún momento demuestran que haya error o arbitrariedad" en la propuesta que enarboló su entidad.

Durante un encuentro con periodistas en la sede de la CHT, Yáñez ha insistido en que la confederación toma decisiones técnicas y no ideológicas, a lo que ha sumado que ya hay "más de diez" sentencias del Tribunal Supremo que defienden el plan de cuenca aprobado hace tres años.

"El Tribunal Supremo, una y otra vez, lo que dice es que el régimen de caudales ecológicos vigente está de acuerdo con la planificación", ha aseverado a preguntas de los asistentes.

Sobre el futuro del trasvase, ha querido dejar claro que según la legalidad vigente, "las demandas de la cuenca cedente están por encima de cualquier demandante" de agua.

"Las demandas del Tajo están por delante de cualquier demanda que sea externa. Pero puede llegar otro gobierno y cambiarlo", ha avisado.