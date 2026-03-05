El Ciberkiosko de Albacete permitirá a vecinos realizar trámites sin tener que desplazarse a dependencias municipales

Presentación del nuevo Ciberkiosko. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha presentado en el Centro Ágora el primer 'Cajero de atención ciudadana' que se pone en funcionamiento en Albacete, el denominado 'Ciberkiosko', un proyecto que ha supuesto una inversión de 16.000 euros y al que el alcalde se ha referido como "el Ayuntamiento en tu barrio".

Con esta nueva oficina de autoservicio, los ciudadanos podrán obtener volantes de empadronamiento, podrán presentar instancias generales y también pagar los tributos municipales mediante documentos normalizados C60.

Junto a los medios de comunicación, ha estado en el acto representantes vecinales, la concejala de Barrios y Pedanías Llanos Navarro, el jefe de la sección de Administración Electrónica del Ayuntamiento Luis David Simarro, y una representación de la empresa adjudicataria CR Tecno, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El alcalde y el resto de asistentes han podido comprobar el funcionamiento del 'CiberKiosko', un punto de atención interactivo que permite realizar trámites municipales de forma autónoma sin desplazarse a las dependencias que corresponda, y sin necesidad de acudir a un banco o utilizar dispositivos personales.

Manuel Serrano ha destacado que se pone en marcha este nuevo servicio en un centro de referencia como es el Ágora. "En los centros socioculturales del Ayuntamiento hay mucha vida, son hervideros de actividad de los vecinos y de nuestro rico tejido asociativo, y pueden servir también, gracias a los modernos medios telemáticos, para acceder a información municipal y tener el Ayuntamiento en un entorno próximo".

Serrano ha asegurado que se sigue "avanzando en el objetivo de impulsar la digitalización para tener una administración más ágil y acercar los servicios y recursos municipales a todos los ciudadanos, sin cita previa ni esperas". Se trata de un proyecto piloto, que con toda probabilidad se extenderá "a otros barrios y distritos de la ciudad cuando comprobemos que todo funciona correctamente".

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

El dispositivo "apuesta también por la accesibilidad universal, dado que cumple con la normativa vigente en materia de accesibilidad, incorpora doble pantalla táctil a distintas alturas, sistema de lectura de pantalla con voz, opciones de alto contraste, aumento de pantalla de texto, avisos auditivos y etiquetado en braille". De esta forma, se facilita el uso por parte de personas mayores o con discapacidad, y "que nadie quede excluido de los nuevos servicios digitales que ofrecemos".

El personal municipal del Centro Ágora recibirá la formación necesaria por parte de la empresa instaladora, para así poder ayudar a los vecinos que quieran utilizar este nuevo recurso.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Albacete "refuerza su compromiso con la modernización administrativa, la mejora de la atención ciudadana y la optimización de los recursos públicos, ofreciendo una administración más cercana, ágil y moderna", según ha destacado el alcalde en la presentación.

En representación de los vecinos, el secretario de la FAVA, José Reina, ha agradecido que "el Ayuntamiento da respuesta a una reivindicación que llevamos realizando desde hace mucho tiempo", para mejorar y acercar al ciudadano el acceso a todos los trámites y servicios municipales.