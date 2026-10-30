El CiBRA suspende los actos previstos mientras duren los días de luto y anula su entrega de premios. - CIBRA

TOLEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival del Cine y la Palabra (CiBRA) de Toledo ha decidido aplazar los actos de entrega de premios, prevista para el 7 de noviembre, y diferentes eventos previstos durante los tres días de luto oficial declarados, en señal de duelo y respeto a las víctimas del accidente de tren en Urda.

"Con esta decisión, el festival quiere acompañar a las personas afectadas en estos momentos de dolor. Los actos aplazados se celebrarán en nuevas fechas, que anunciaremos próximamente a través de nuestros canales oficiales", reza el comunicado que ha publicado el festival en sus redes sociales.

"Agradecemos la comprensión del público, de las personas invitadas y de todas las entidades que hacen posible CiBRA. Reiteramos nuestro cariño y solidaridad con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas", indican desde la dirección.