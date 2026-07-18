Cientos de personas volverán a descender el río Alberche en flotador en Escalona en una nueva edición de 'Aventutontuna'

Descenso del río Alberche en flotador en Escalona en una nueva edición de 'Aventutontuna' - 'AVENTUTONTUNA'

TOLEDO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas volverán a descender el río Alberche en flotador a su paso por la localidad toledana de Escalona en una nueva edición de 'Aventutontuna', una iniciativa promovida por particulares que llega a su novena edición y que, este año, se llevará a cabo el 1 de agosto.

Los participantes están citados a las 18.00 horas en el mirador del bar Paraguas, situado en la urbanización Ribera del Alberche. Un descenso que concluirá a la altura del castillo de Escalona.

Esta actividad, que se está convirtiendo en un clásico de los veranos de esta villa medieval, promete "buen rollo", risas y un plan entre amigos y familia. Hace nueve años, recuerdan los organizadores, fueron 12 'aventutontunos' y ya van por 800 personas.

Como es tradición, el sábado 1 de agosto los participantes --algunos disfrazados-- acudirán a esta cita con flotadores gigantes en forma de dónut, unicornio, cisne o flamenco. Todos ellos se lanzaran al río dispuestos a pasar un rato divertido.

En declaraciones a Europa Press, José Ángel Manjavacas, uno de los impulsores de esta actividad, recuerda que esta actividad no es un evento oficial, por lo que cada participante tiene que llevar su propio flotador.

Los organizadores esperan "bastante más gente" que anteriores ediciones porque, aseguran, van a venir hasta autobuses. Piden a la gente que acuda a esta cita "con buen rollo" y a "disfrutar" y que "nos ayudemos los unos a los otros".

"Es un evento que se hace como si fuéramos amigos y lo importante es que colaboremos entre todos", afirma Manjavacas, que recuerda a los participantes llevar escarpines, flotador individual y muchas ganas de pasárselo bien.

En principio, ha subrayado, no va haber novedades, aunque ha adelantado que el próximo año --coincidiendo con el décimo aniversario de este evento-- sí que hay previsto que haya conciertos.