Cientos de trabajadores se reúnen en Albacete el primer día de protestas para recobrar la carrera profesional sanitaria

Cartel de la concentración a favor de la recuperación de la carrera profesional en el Sescam. - SINDICATOS

ALBACETE, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 trabajadores del personal sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) se han concentrado este martes frente al Hospital General de Albacete a golpe de tambor y críticas contra el presidente regional, Emiliano García-Page, durante el primer día de protestas para recuperar la carrera profesional sanitaria, en el cual han anunciado que mantendrán convocatorias mensuales, también en otras provincias de Castilla-La Mancha, hasta que el Gobierno regional cumpla sus exigencias.

El portavoz del sindicato Satse, Ángel García, ha insistido en el hecho de que "Castilla-La Mancha es la única de todas las comunidades autónomas que todavía no ha recuperado la carrera profesional 14 años después de su suspensión temporal", la cuál ha considerado "un derecho que tienen todos los trabajadores" del sector.

Esto está afectando a "fugas de profesionales a otras regiones", según ha explicado la secretaria de la federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Pilar Ramos, debido a la falta de reconocimiento y complemento salarial que en algunos casos llega desde los 80 euros hasta los 700 euros mensuales.

La petición ha unido a los siete sindicatos mayoritarios del sector, que han advertido que "no vamos a dejar las calles y las protestas hasta que Emiliano García-Page cumpla lo que ha prometido en sus últimas legislaturas", tal y como ha recordado la secretaria regional del sindicato SAE, María José Soria.

Según detallan en el manifiesto, el 26 de octubre de 2021 los gestores del Sescam se comprometieron con las organizaciones sindicales a alcanzar un acuerdo "riguroso, equilibrado y viable que se pudiera materializar a principios de 2023" que no se ha cumplido.

Los representantes sindicales han concretado que el bloqueo de la carrera profesional afecta a los ciudadanos al convertirla "en una sanidad de tercera división" y han señalado que el CIS sitúa estos servicios en Castilla-La Mancha como los penúltimos de todas las regiones en la lista de calidad.

"No vamos a seguir siendo cómplices de esto", han sentenciado, advirtiendo que si las movilizaciones mensuales no son suficientes, plantearán más medidas como paralizar el ejercicio de la docencia o la investigación.