Cinco investigados por delitos de robo de cable de cobre en la Manchuela conquense por valor de 44.000 euros

Robo de cable de cobre en una instalación fotovoltaica de la provincia de Cuenca. - GUARDIA CIVIL

CUENCA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Cuenca, en el marco del 'Plan Nacional contra el Robo de Cobre', han procedido a la investigación de cinco varones con edades comprendidas entre los 29 y 51 años de edad, como presuntos autores de cuatro delitos de robo con fuerza en las cosas al sustraer bobinas de cable de cobre en instalaciones fotovoltaicas de la Manchuela conquense; ascendiendo el valor del material sustraído a los 44.000 euros.

La investigación se inició tras tener conocimiento de la ocurrencia de un robo con fuerza de bobinas de cable de cobre cometido en una planta fotovoltaica de Olmedilla de Alarcón.

Las primeras gestiones de investigación, dieron como resultado la identificación de un grupo de personas asentadas en provincia de Madrid pero que operaba de forma itinerante por la geografía española; utilizando vehículos de grandes dimensiones para cometer los ilícitos, tal y como ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

El laborioso trabajo de investigación permitió establecer un modus operandi con un marcado patrón similar en diferentes robos detectados, permitiendo la identificación plena de los autores que integraban el grupo.

Fruto de la investigación llevada a cabo, se ha logrado esclarecer un total de 4 robos cometidos a finales del año 2025 en los que se sustrajeron 23 bobinas de cable de cobre de diferentes secciones; lo que se traduce en más de 24.000 metros lineales de cableado con un valor comercial de 44.000 euros.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Motilla del Palancar y dirigida por el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción no 2 de Motilla del Palancar (Cuenca).