Cinco militares resultan heridos tras el vuelco de un vehículo en el campo de maniobras de Chinchilla

Zona del campo de maniobras de Chinchilla. - EUROPA PRESS

ALBACETE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco militares han resultado heridos este viernes tras salirse de la vía y volcar el vehículo en el que viajaban durante unas maniobras en el Centro de Adiestramiento de Chinchilla (Albacete).

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press de que el aviso del suceso se ha recibido a las 11.27 horas.

De los cinco heridos, cuatro han resultado leves y el quinto con pronóstico reservado. Uno de ellos ha sido trasladado al Hospital General Universitario de Albacete.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han confirmado a Europa Press que los militares procedían de Gran Canaria.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha deseado una pronta recuperación a los cinco militares. "Mi pensamiento y apoyo están con ellos en estos momentos difíciles", ha escrito en la red social X.