Cinco personas detenidas en una operación contra falsificación de camisetas de fútbol en Albacete

Materiales incautados durante el operativo. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Componentes del Destacamento Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han detenido a cinco personas como presuntas autoras de un delito contra la propiedad industrial, por vulnerar el derecho de marca, interviniendo en paquetes postales 1.730 prendas deportivas falsificadas.

A las cinco personas detenidas, vecinas de la localidad albaceteña de Aguas Nuevas, con edades comprendidas entre los 32 y 50 años, se les localizaron varios envíos postales dirigidos a su nombre que contenían un total de 1.345 camisetas de fútbol de selecciones nacionales del presente mundial y 385 equipaciones deportivas, todas ellas falsificadas y con los logotipos de una marca de reconocido prestigio, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Dentro de las funciones que tienen encomendadas los integrantes del Destacamento de Fiscal y de Fronteras de Benemérita albaceteña se encuentra la inspección y control de las mercancías que transitan a través de las empresas de paquetería.

Fue en una de estas inspecciones cuando los agentes del Cuerpo localizaron varios paquetes que, por sus características, infundieron sospechas de contener mercancía textil ilegal o falsificada que podría vulnerar los derechos de propiedad industrial de las mercantiles que fabrican los productos originales.

Tras la inspección de los paquetes se pudo comprobar que contenían 1.345 camisetas y 385 equipaciones completas de equipos de fútbol, todas ellas imitando ilícitamente una conocida marca deportiva y careciendo de cualquier tipo de documentación que acreditase su legítima procedencia.

La falsificación de estos artículos deportivos imitaba al detalle los elementos y logotipos de la reconocida marca comercial, pero carecían de diversos elementos autenticadores, propios de la marca.

En total, la comercialización de estas prendas falsificadas pudiera haber supuesto un fraude cercano a los 172.000 euros.

Modus operandi La mercancía intervenida era adquirida por las personas investigadas, través de internet, procedente del mercado asiático, a un coste muy por debajo del valor original del mercado.

Una vez que las prendas llegan a distintos puntos de la geografía española a través del reparto de paquetería, estaban destinadas a ser distribuidas a otras personas acabarían poniéndolas a disposición del público general a través del mercado ilícito conocido popularmente como 'top manta'.

DILIGENCIAS INSTRUIDAS

Las diligencias instruidas por efectivos del Destacamento Fiscal y Fronteras de la Benemérita albaceteña fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Nº UNO de Albacete, en funciones de guardia, quedando la mercancía a disposición judicial.

Delito contra la propiedad industrial La mercancía aprehendida tenía como destino la venta ilícita en los diferentes mercadillos que suelen instalarse en las ferias y fiestas que, con la llegada del verano, se celebran en numerosas localidades de la provincia de Albacete.

La Guardia Civil subraya la importancia de estas actuaciones para proteger los derechos de las marcas, evitar el comercio ilícito y garantizar la seguridad de los consumidores, denunciando cualquier tipo de irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías, dirigiéndose para ello a la siguiente dirección de correo electrónico: ab-pto-aguasnuevas-fiscal@guardiacivil.org