Cinco personas hospitalizadas tras un accidente de tráfico con dos vehículos en Valdelosllanos

El accidente ha tenido lugar en Valdelosllanos. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas de diversa consideración debido a la colisión entre dos vehículos en la localidad de Valdelosllanos, provincia de Guadalajara.

Se trata de un hombre de 65 años, una mujer de 61, un hombre y una mujer de 33 años, y un hombre de 22 años.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 18.52 horas de este viernes, cuando los dos turismos han colisionado en el kilómetro 312 de la N-320, en el término municipal de Valdelosllanos.

Las heridas presentadas por los afectados han obligado al desplazamiento de cinco vehículos sanitarios. Dos UVIs móviles han trasladado al hombre de 65 años y a la mujer de 61 años al Hospital General Universitario de Guadalajara.

Por otra parte, tres ambulancias de soporte vital básico se han encargado de las otras tres personas afectadas, trasladándolas al mismo centro hospitalario.

Junto a los vehículos de emergencia sanitarios se han trasladado al lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de El Casar.