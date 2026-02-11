Cinco profesoras de UCLM se convierten en actrices para despertar vocaciones científicas en niñas a través del teatro

La UCLM celebra el 11F llegando a los rincones de la región - UCLM

ALBACETE, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha conmemorado el Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia promoviendo las vocaciones científicas entre los niños y niñas del ámbito rural de la Comunidad Autónoma. Cinco mujeres, profesoras e investigadoras del campus de Albacete interpretan a conocidas científicas del pasado en una obra teatral dirigida a las más pequeñas y que este año la institución universitaria ha llevado al municipio albaceteño de Yeste, en la sierra albaceteña, con la invitación especial a los escolares de Letur.

Todos los alumnos, cerca de 150, del colegio rural agrupado de Yeste y del colegio 'Nuestra Señora de la Asunción' de Letur han disfrutado de un evento de divulgación que ya se ha representado en todos los campus, y ahora en el ámbito rural, en la sierra albaceteña, según ha informado la universidad en nota de prensa.

Se trata de una actividad cuyo objetivo es visibilizar a las mujeres científicas del pasado y del presente para motivar a las científicas del futuro y conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia dentro de los muchos actos del 11 febrero en todos los campus de la UCLM.

El rector, Julián Garde, ha querido estar en este día presente en el Auditorio de Yeste para mostrar la "apuesta" de la institución por llevar estas iniciativas a los pueblos más alejados de los campus.

Esta visualización de científicas, acto central de las actividades en torno al 11F que se celebran en la universidad regional, se hace por medio de un teatro científico en el que cinco investigadoras del presente pasan desde el pasado al futuro por la vida de distintas científicas del pasado y de ellas mismas en el presente.

La obra es una adaptación de la obra original 'Científicas: Pasado, Presente y Futuro' de la Universidad de Sevilla. Al término de la obra, las actrices y científicas han dialogado en el escenario con varias niñas de los colegios asistentes para poner en valor la importancia de promover la vocación científica de las más jóvenes, también las que se forman en los pequeños municipios castellanomanchegos.

Las científicas del pasado que aparecen en la obra son Hipatia de Alejandría, Ada Lovelace, Marie Curie, Rosalind Franklin y Hedy Lamarr. Las científicas del presente, profesoras de la UCLM, que las interpretan y que tras la obra entablan un diálogo con las niñas son Edelmira Valero, Elena María Navarro, Lucía Isabel Castro, Rocío Ballesteros y María del Rocío Fernández.

Esta actividad comenzó en abril de 2019 y desde entonces han sido más de 7.000 niños y niñas de toda la región los que han asistido a esta obra teatral especialmente creada para incentivar las vocaciones científicas.