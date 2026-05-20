El Circuito Provincial de Baloncesto 3x3 Globalcaja de Toledo arrancará el 30 de mayo en Illescas

Presentación edición 2026 del 3x3 Circuito Regional Globalcaja de Toledo - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO

TOLEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 del Circuito Provincial de Baloncesto 3x3 Globalcaja de Toledo, arrancará su recorrido itinerante el 30 de mayo en Seseña, continuando el 13 de Junio en Madridejos y con nuevas pruebas en Talavera, Illescas y Toledo durante los meses de septiembre y octubre

Así lo ha anunciado este miércoles la diputada de Deportes, Pilar Martín, durante la rueda de prensa de presentación de este Circuito, en la que ha estado acompañada del director territorial de Globalcaja en Toledo, Dionisio Punzón; el concejal de Deportes, Rubén Lozano; el presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, José Esteban Gálvez, así como los alcaldes de las dos primeras sedes del circuito, el alcalde de Seseña, Jaime de Hita, y el alcalde de Madridejos, Francisco López.

La competición, que reúne jóvenes amantes del baloncesto de entre 6 y 18 años, suma en este edición nuevas categorías como la Senior o la U22.

La diputada de Deportes ha puesto en valor la "magnífica" colaboración entre instituciones, federaciones, entidades privadas y ayuntamientos para "hacer posible un circuito que se ha convertido en una referencia regional del baloncesto 3x3". Asimismo, Martín ha expresado que es gracias a este "trabajo conjunto" que Toledo puede "llevar competiciones de calidad a espacios públicos, convertir plazas y calles en escenarios deportivos y fomentar hábitos de vida saludables, especialmente entre los más jóvenes".

Martín ha descrito el evento como "muy atractivo y dinámico", incidiendo en que cuenta con "pistas profesionales, animación, árbitros federados y una organización que cuida todos los detalles para ofrecer una gran experiencia tanto a los participantes como al público". Asegurando que se encuentra convencida de que en esta ocasión se volverá a recibir una "gran respuesta" por parte de jugadores, familias y aficionados.

De su lado, el director territorial de Globalcaja en Toledo ha resaltado la "sólida relación de confianza" con la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, con la que comparten "objetivos importantes" como fomentar la práctica deportiva, impulsar el deporte base, generar oportunidades y llevar el baloncesto a todos los rincones de la región. "Todo ello demuestra que nuestro compromiso con el baloncesto no es puntual sino continuado", ha manifestado Punzón.

Al hilo, el presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha ha apuntado que la relación con Globalcaja permite "no solo dinamizar el baloncesto de cantera, sino también encaminar dos líneas fundamentales, que es el deporte base y el deporte femenino", además de impulsar actividades y proyectos que alcanzan "a todas las localidades de Castilla-La Mancha".

NUEVAS CATEGORÍAS SENIOR Y U22

Sumado a ello, Gálvez ha anunciado que en Madridejos tienen "previsto" incorporar la categoría Senior, Over 40 y Over 35, así como la Under 22, de manera que se van "poco a poco ampliando las categorías" de la inscripción. Paralelamente, a preguntas de los medios, el presidente ha aseverado que la inscripción a la competición se puede realizar a través de la página de web de la federación para todos los equipos que quieran inscribirse antes de los plazos señalados, que "suele ser el miércoles antes del inicio de la competición".

Por último, el edil de Deportes ha señalado que espera que "este 3x3 llegue al Paseo de la Vega renovado". "Un paseo que estará en perfectas condiciones y creo que como siempre será un escenario espectacular para jugar al baloncesto", ha concluido.