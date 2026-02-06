El X Circuito Provincial de Carreras por Montaña de Cuenca contará con 12 pruebas y más de 200 kilómetros de recorrido

Presentación del Circuito de Carreras por Montaña de Cuenca. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ha presentado el X Circuito Provincial de Carreras por Montaña, un calendario consolidado dentro del programa deportivo provincial que contará en esta edición con 12 pruebas repartidas por toda la geografía conquense y más de 200 kilómetros de recorrido por entornos naturales de la provincia.

La presentación ha tenido lugar en la Fundación Antonio Pérez desde donde se puede observar parte del trazado de una de las pruebas más singulares del circuito, la Night Trail de Cuenca, que se disputará el 5 de septiembre en formato nocturno, ha informado la Diputación en nota de prensa.

En la presentación han participado el diputado de Deportes, Abel Fresneda, representantes de los colaboradores como Eugenio García de Coca-Cola; Henar de la Sierra de Globalcaja, y también por parte de los organizadores como son el alcalde de Priego, Salvador Martínez; y Javier Muñoz del Club Atletismo Cuenca.

Fresneda ha destacado las novedades de este año que son la carrera en Cuenca capital que inaugura el circuito el próximo 8 de marzo, así como la carrera en La Pesquera que "recorrerá ese maravilloso Valle del Cabriel" y que tendrá lugar el 31 de mayo. El Circuito de Carreras por Montaña amplía el número de pruebas en dos con respecto al del año pasado.

Durante el acto se ha puesto de manifiesto la buena salud del Circuito de Carreras por Montaña, que en 2025 registró 1.818 inscripciones, lo que supone un incremento de 129 participantes respecto al año anterior, con una media de 152 corredores por prueba.

Destaca también el crecimiento de la participación femenina, que alcanza el 23 por ciento, dos puntos más que en 2024, situándose como el segundo circuito provincial con mayor presencia de mujeres.

El circuito se desarrollará, como es habitual, en colaboración con los clubes y ayuntamientos organizadores, responsables de cada una de las pruebas, todas ellas de carácter popular y no federado. En esta edición se ha optado por adelantar el inicio del calendario para evitar la concentración de carreras en los meses de más calor.

El X Circuito Provincial de Carreras por Montaña comenzará el 8 de marzo con la I Carrera por Montaña Casasola de Cuenca y finalizará el 1 de noviembre con la XIV Subida al Cerro de la Degollá de Priego. Entre las principales novedades destaca, por un lado, un nuevo recorrido en la capital conquense, organizado por el C.D. Atletismo Cuenca-Dolomía, y, por otro, la incorporación de La Pesquera, que acogerá una prueba el 31 de mayo.

El plazo de inscripción al circuito permanecerá abierto hasta el 27 de febrero de 2026, con un coste general de 20 euros, manteniéndose los descuentos para participantes habituales del circuito. Las inscripciones se realizarán a través de la web oficial www.circuitomontanadipucuenca.com, donde también podrá consultarse toda la información relativa a reglamento, resultados, clasificaciones y material audiovisual.

La organización mantiene su compromiso con la seguridad de los participantes, el correcto desarrollo de las pruebas y el respeto al medio ambiente, suprimiendo los botellines de agua en los avituallamientos y fomentando el uso de recipientes reutilizables.

El circuito cuenta un año más con el apoyo de Fundación Globalcaja, Coca-Cola y Fuente Liviana, además de la colaboración de Ulevel, 3h Cycles y Exclusivas Tinin, ayuntamientos, clubes deportivos, Protección Civil y voluntarios, cuya implicación resulta fundamental para el éxito de cada prueba.