El Circuito de Velocidad de Albacete acoge este fin de semana el Campeonato de C-LM de Velocidad con 150 pilotos

Cartel del 'Neo Retro Show'. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Circuito de Velocidad de Albacete celebra los días 9, 10 y 11 de octubre el Campeonato de Castilla-La Mancha de Velocidad, con la participación de alrededor de 150 pilotos de la región. Un evento que coincidirá con el 'Neo Retro Show', previsto para los días 11 y 12 de octubre.

Durante su presentación, el presidente del Consorcio del Circuito de Velocidad de Albacete, Francisco Navarro, acompañado por el vicepresidente del Consorcio en representación de la Diputación Provincial, Daniel Sancha; el presidente del Moto Club, Pedro García, y el vicepresidente de la Federación castellano-manchega de Motociclismo, Ángel Buitrago, ha puesto en valor la recuperación de esta instalación como escenario de grandes competiciones deportivas, según ha informado el Ayuntamiento de Albacete por nota de prensa.

Navarro ha señalado que se trata de la segunda gran competición que acoge el Circuito desde su reciente reapertura para la competición, después de la celebración, hace apenas un mes, de una prueba de la Copa de España, que dejó, según ha destacado, un importante balance desde el punto de vista deportivo y organizativo.

En este sentido, Francisco Navarro ha puesto en valor el trabajo que existe detrás de la organización de una competición de estas características y ha destacado la implicación y preparación del equipo humano del Circuito, asegurando que el nivel organizativo que históricamente ha caracterizado a esta instalación "está garantizado también para esta ocasión".

Según ha explicado, el Campeonato de Castilla-La Mancha contará con diferentes atractivos deportivos, con la presencia tanto de motos clásicas como de motos actuales de competición, además de una categoría 'Handicap' para personas con discapacidad, que disputará en el Circuito de Albacete la final de la temporada 2026, reforzando así el carácter inclusivo de la programación deportiva.

Francisco Navarro ha agradecido la colaboración del Moto Club y de la Federación castellano-manchega de Motociclismo, así como la implicación de todas las personas que hacen posible el desarrollo de estas pruebas.

Junto a la competición, ha señalado que el Circuito acogerá los días 11 y 12 de octubre el 'Neo Retro Show': una iniciativa que dará protagonismo a las motos clásicas y a toda la cultura vinculada a este ámbito del motociclismo.

El presidente del Consorcio ha explicado que esta propuesta supone dar continuidad a una primera experiencia celebrada el pasado mes de junio y ha confiado en que pueda convertirse en una cita con continuidad en el calendario del Circuito, ofreciendo un espacio propio a los aficionados a las motos clásicas.

Francisco Navarro ha destacado que se trata de "un mundo dentro del mundo del motor y dentro del mundo del motociclismo" y ha señalado que esta segunda edición puede ser "el arranque de algo que tenga mucha continuidad en el futuro".

Por su parte, el vicepresidente del Consorcio del Circuito de Velocidad de Albacete, Daniel Sancha, en representación de la Diputación Provincial, ha destacado que la celebración de este campeonato, junto a las actividades vinculadas a las motos clásicas, supone "una buena noticia para la ciudad y para la provincia", al completar una programación que permitirá mantener el Circuito activo durante todo el puente.

Sancha ha señalado que el Circuito de Velocidad "está cogiendo velocidad de crucero", con la recuperación de grandes campeonatos tras su reapertura, y ha puesto en valor el objetivo del Consorcio de que los ciudadanos y aficionados puedan volver a disfrutar de una instalación que considera "una auténtica maravilla" y que ofrece un importante potencial tanto deportivo como económico.

En este sentido, ha subrayado que la actividad puede contribuir a generar marca y atraer visitantes de toda España, con un impacto positivo en sectores como la hostelería, los alojamientos y el comercio especializado en motociclismo, felicitando de manera especial a los clubes implicados por hacerlo posible.

El presidente del Moto Club, Pedro Espadas, ha señalado que la celebración del Campeonato de Castilla-La Mancha de Velocidad supone un segundo reto para recuperar la actividad deportiva del Circuito de Albacete, después de la experiencia de la Copa de España, cuya organización recibió el reconocimiento de la Federación Española y de los equipos participantes.

Espadas ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación y del propio Circuito para hacer posible esta nueva cita, que, aunque corresponde al Campeonato de Castilla-La Mancha, está abierta a pilotos de otras comunidades autónomas y contará con distintas categorías, además de con la participación de la categoría 'Handicap' para pilotos con discapacidad, cuyas motocicletas se adaptan a sus necesidades para permitirles competir en velocidad.

Asimismo, ha destacado la programación del 'Neo Retro Show', que permitirá contemplar motocicletas clásicas y modelos modernos de estética retro, incluyendo auténticas piezas de colección y motos de competición de categorías como 500, 250 y 125 cc, algunas de ellas vinculadas a la historia del propio Circuito de Albacete.

El programa se completará con una charla del periodista y expiloto Jaime Alguersuari, en la que se abordará la actualidad de MotoGP, y con una exhibición del piloto de stunt Emilio Zamora durante la jornada del lunes.

Espadas ha animado a los aficionados a acercarse al Circuito para disfrutar de un fin de semana con múltiples atractivos y ha recordado que todas las actividades tendrán acceso gratuito.