Un cirujano de columna de Ciudad Real, entre los 100 mejores médicos de España según la lista Forbes

El jefe de la Unidad de Columna del Hospital Quirónsalud de Ciudad Real, director del Instituto Avanzado de Columna (IAC) y presidente de la Sociedad Española de Columna (GEER), Luis Álvarez Galovich, ha entrado por tercer año consecutivo en la lista Forbes de los 100 mejores médicos de España.

Álvarez-Galovich, con más de 3.000 cirugías realizadas y tres décadas de experiencia, es experto en técnicas quirúrgicas avanzadas de columna, docente y miembro de la International Society for the Study of te Lumbar Spine, entre otras instituciones. Este experto ha sido seleccionado en la categoría de Cirugía Ortopédica y Traumatología entre los médicos más destacados del país, según ha informado el Instituto Avanzado de Columna en nota de prensa.

Con una dilatada experiencia y formación internacional, principalmente en el Hospital for Special Surgery y el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York, pertenece a diversos grupos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Cuenta con numerosas publicaciones y estudios y pertenece a las principales asociaciones de columna internacionales.

En 2015 decide formar el Instituto Avanzado de Columna, una unidad privada de reconocido prestigio ubicada en la Fundación Jiménez Díaz, reuniendo a un equipo multidisciplinar de profesionales altamente cualificados en donde, además de la parte tecnológica, desarrollan herramientas pioneras de asistencia bajo procedimientos individualizados, adaptados a las necesidades de cada paciente.

En Ciudad Real, Luis Álvarez Galovich capitanea la Unidad de Columna del Hospital Quirónsalud en donde ha conseguido consolidar uno de los centros más avanzados de España en el tratamiento de problemas de columna, tratando de forma holística todos los aspectos relacionados con las enfermedades de columna vertebral y ofreciendo a los pacientes las últimas técnicas y tratamientos.