La Ciudad del Cine de C-LM estará operativa en esta legislatura: "El cascarón está finalizado para cumplir los plazos"

Archivo - Presentación del proyecto de la Ciudad del Cine de Castilla-La Mancha - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad del Cine de Castilla-La Mancha, ubicada en el Parque de los Polvorines de Toledo y financiada con fondos europeos, estará operativa esta legislatura, según ha concretado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en declaraciones a Europa Press.

Precisamente, ayer 30 de junio se cumplía el plazo de ejecución de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). "El cascarón está finalizado y recepcionado para cumplir los plazos establecidos por los fondos (europeos) y ahora nos toca llenarlo; y para llenarlo tenemos que sacar el pliego (de explotación y gestión del complejo)", ha explicado la consejera.

Según ha puntualizado, la consejería ya tiene "un borrador muy avanzado y está pendiente de lectura final".

Un pliego que también tiene previsto pasar al Ayuntamiento de Toledo, según ha detallado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, "porque al final también son copartícipes de esta iniciativa", que impulsada por el Gobierno regional con los fondos MRR, "viene para también ofrecer un elemento de crecimiento a la ciudad en cuanto a la industria del cine".

De este modo, Franco ha incidido en que "Ciudad del Cine está ya recepcionada en el momento actual para la justificación correcta de los fondos" y "los trabajos que se han realizado para condicionar el Instituto del Fuego están finalizados". "Nos queda sacar el pliego que lo tengo en mi mesa y que viaja conmigo todos los días para --cuando me quite otros temas de lectura profunda-- darle el pistoletazo de salida".

Al Gobierno de Castilla-La Mancha lo que le interesa --ha argumentado-- es que todos los profesionales sepan que va a salir a licitación la concesión del espacio y que hay que cumplir unos requisitos que quedarán plasmados en ese pliego como por ejemplo "el seguir haciendo de Castilla-La Mancha un lugar de rodajes, incrementando nuestra oferta de interiores y exteriores".

Otro de los requisitos será crear un 'hub' de formación y especialización de los recursos audiovisuales y que la región se pueda nutrir "cada vez mucho más" de los recursos y de los servicios "aquí in situ", sin tener que traerlos de los lugares de donde vienen normalmente las mayores productoras, que muchas de ellas vienen también de la capital; y que "a veces vienen con todos sus recursos a la mochila, incluso los caterings", ha recalcado Franco.

"Nosotros lo que queremos es que a partir de ahora y con el elemento de la Ciudad del Cine, podamos ir generando a gente en la industria audiovisual para que demos todo el soporte técnico aquí y generar también un mayor valor", ha concluido la consejera.

La Ciudad del Cine de Castilla-La Mancha va a poner a disposición de la industria audiovisual 98.000 metros cuadrados para rodajes exteriores e interiores en un posicionamiento estratégico para la atracción de producciones, con una inversión de más de 7,8 millones de euros.