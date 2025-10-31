La ciudad de Cuenca acogerá el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha

CUENCA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cuenca acogerá la celebración del próximo Día de la Región, tal y como lo ha avanzado este viernes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Así lo ha indicado en su intervención tras colocar la primera piedra de la futura Oficina Emplea y del Centro de Formación de Cuenca, donde ha señalado que la ciudad está experimentando "grandes cambios sin rupturas de ningún tipo".

Así, ha destacado que estos cambios tienen que ver con la colaboración entre el Estado, la Diputación, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento. "Es triste que el entendimiento institucional sea noticia, pero en la España de hoy esto lo es", ha remarcado.

García-Page ha continuado refiriéndose a la mudanza del nuevo hospital, para asegurar que en "muy pocas fechas" estará terminada. "La verdad es que es una maravilla y lo mejor de un hospital es ir a verlo e incluso poner la primera piedra, o la inauguración con los reyes en su momento".

En este sentido, el presidente castellanomanchego ha asegurado que este centro sanitario será "una de las grandes banderas de esta ciudad" teniendo en cuenta que "una ciudad tan histórica como Cuenca tiene muchísimos argumentos de autoestima para no arrugarse nunca".

En este punto se ha referido a planteamientos que hará el Gobierno regional a la Seguridad Social en una línea de colaboración para el antiguo hospital en "un proyecto combinado" con instalaciones públicas que necesita la Administración regional y, también, a la creación de viviendas.

"Tiene que haber oportunidades de empleo también para todos los autónomos y comerciantes de la zona, que evidentemente tendrán esa preocupación", ha manifestado, para agregar que hay que pensar en los proyectos de la ciudad "de forma encadenada", momento en el que ha dicho que en enero "probablemente ya se puedan instalar las primeras partes de la escalera mecánica" de la ciudad.

"Un proyecto que se le antojaba muy difícil y difícil es, sin duda, y complejo. Aunque lo más complejo ha sido enhebrarlo jurídicamente y enhebrarlo patrimonialmente. Pero algo habrá ayudado también que sea de Cuenca el consejero de Patrimonio", ha concluido.