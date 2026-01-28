La ciudad de Cuenca prepara un simulacro de emergencia por inundaciones para el 18 de marzo

Reunión para la coordinación de un simulacro de emergencia por inundaciones el 18 de marzo en Cuenca. - JCCM

CUENCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cuenca acogerá el 18 de marzo un simulacro de emergencia por inundaciones, enmarcado en el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam), con el objetivo de reforzar la coordinación y la capacidad de respuesta ante este tipo de situaciones.

Como paso previo, este miércoles se ha celebrado una reunión de coordinación de todas las administraciones y servicios implicados, que ha estado presidida por la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López; el alcalde de Cuenca, Darío Dolz; y el delegado provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Ramón Pérez Tornero, ha informado la Junta en un comunicado.

En el encuentro han participado responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, Geacam, el Cuerpo de Agentes Medioambientales, técnicos de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, encabezados por su delegado, José Ignacio Benito; y otros organismos que colaborarán en el ejercicio como la Junta de Cofradías de Cuenca.

El simulacro recreará un episodio de lluvias intensas que dará lugar a diferentes escenarios de emergencia en el entorno urbano, como evacuaciones por inundación en centros de atención a personas mayores, rescates de personas aisladas por el agua, intervenciones en zonas con acumulación de agua y actuaciones de salvamento en espacios de difícil acceso. También se pondrán a prueba los dispositivos de atención sanitaria, apoyo logístico y atención a personas vulnerables.

La delegada de la Junta ha subrayado la importancia de este tipo de ejercicios para "poner en práctica los protocolos, mejorar la coordinación entre los distintos servicios y entrenar la respuesta ante situaciones de emergencia reales", destacando que "los simulacros nos permiten practicar para actuar con mayor rapidez y eficacia cuando se produce una emergencia real".

En este sentido, ha señalado que "la realidad nos pone a prueba cada vez con más frecuencia, con fenómenos meteorológicos extremos y situaciones imprevistas, y es fundamental estar preparados para garantizar una respuesta rápida y coordinada que proteja a la ciudadanía".