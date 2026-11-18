La concejal de Participación Ciudadana, Mar Sánchez. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha abierto este miércoles el plazo de presentación de propuestas para la segunda edición de sus presupuestos participativos, convocados bajo el lema 'La ciudad que queremos, la hacemos entre todos'.

Hasta el día 1 de diciembre los ciudadrealeños podrán aportar las iniciativas que consideren de interés para mejorar sus barrios y la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El Consistorio ha establecido una partida económica de 400.000 euros con la que se van a materializar los proyectos que finalmente resulten más votados por la ciudadanía.

Cada uno de los proyectos que sean aprobados no podrá superar 40.000 euros de presupuesto en su ejecución.

La concejal de Participación Ciudadana, Mar Sánchez, ha sido la encargada de dar a conocer el proceso de estos presupuestos participativos, que se articulan en cuatro fases.

La primera de ellas, la presentación de las iniciativas, ha quedado ya abierta hasta el 1 de diciembre.

Desde el 2 al 7 de diciembre se procederá a la fase de validación técnica y análisis de la viabilidad de cada uno de los proyectos presentados.

Después, del 9 al 21 de diciembre, los ciudadrealeños podrán votar a través de la página web de la concejalía de Participación Ciudadana por los proyectos que consideren más necesarios para la ciudad, de entre los que hayan superado la fase de validación.

Y, por último, el 23 de diciembre está previsto que se publiquen los resultados de la votación ciudadana.

Mar Sánchez ha querido invitar a toda la ciudadanía a que se sume a esta herramienta "clara y transparente" que otorga todo el protagonismo a los vecinos de la capital. "Ciudad Real es de todos y entre todos debemos seguir construyendo la ciudad que queremos", ha afirmado la edil.