Ciudad Real activa tres planes de empleo que darán una oportunidad laboral a 266 personas

La concejal de Promoción Económica, Yolanda Torres, en el centro - AYTO CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ya tiene todo preparado para activar en los próximos días tres programas de empleo que permitirán dar una oportunidad laboral a 266 personas de la capital provincial y que además servirán para reforzar las plantillas municipales y mejorar los servicios públicos.

Así lo ha puesto de manifiesto la concejal de Promoción Económica, Yolanda Torres, que ha asegurado que "tenemos la responsabilidad de aprovechar todos los recursos que hay a nuestro alcance para facilitar el acceso al empleo, mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas y para generar nuevas oportunidades".

En esa línea, la edil ha recordado que tanto el Ayuntamiento como el Impefe vienen trabajando para concurrir a convocatorias, captar financiación, presentar proyectos, colaborar con otras administraciones e impulsar iniciativas propias cuando se considera que son necesarias para la ciudad.

Por eso, Yolanda Torres ha querido desmentir que no se estén aprovechando oportunidades, al contrario, ha aclarado que el Ayuntamiento había solicitado 235 plazas para el programa de Apoyo Activo al Empleo financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y que sólo se le han concedido 197, es decir "38 plazas solicitadas por este Ayuntamiento no han sido concedidas, y detrás de esas 38 plazas hay 38 personas y familias que podrían haber tenido una oportunidad laboral y que según este plan de empleo no la van a tener", ha afirmado tajante.

Lejos de quedarse "en el lamento ni en el reproche", Yolanda Torres asegura que desde el Ayuntamiento "lo que hemos hecho es buscar alternativas, sumar recursos y activar soluciones propias".

Una de esas soluciones es el plan de empleo propio impulsado por el Impefe que permitirá la contratación de 53 personas para las Escuelas Municipales de Verano, dependientes de la concejalía de Educación, cuya responsable, María José Escobedo, ha explicado que esta vez "se van a desarrollar en los centros educativos Don Quijote y Ferroviario con cerca de 3.000 plazas, 500 más que el año pasado, con un horario de 8:30 a 14:00 horasq".

"Una vez más, donde no llega la Junta de Comunidades llegamos nosotros con el comedor escolar ofertando plazas y becas para el mismo", igualmente, la edil ha recordado que la inscripción se puede realizar por semanas, para una actividad dirigida a niños y niñas de 3 a 16 años y que se va a desarrollar desde el 28 de junio al 14 de agosto.

Además, y en este caso con la financiación de la Diputación Provincial, también se va a implementar un plan de empleo de refuerzo para el servicio de limpieza viaria que permitirá la contratación de 16 personas más durante 6 meses para la realización de estas tareas.

En concreto, el Programa de Apoyo Activo al Empleo cuenta con una inversión de 2 millones de euros por parte de la administración regional, a los que hay que sumar 184.000euro financiados por la Diputación Provincial para el refuerzo de limpieza viaria, y los 165.000 que aportará el propio Ayuntamiento de Ciudad Real para las Escuelas de Verano.