Ciudad Real aprueba las ordenanzas fiscales para 2027 con el apoyo de Ciudadanos y Vox, y la abstención del PSOE

Votación de las ordenanzas fiscales municipales en el Pleno de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2027, que contemplan una nueva bajada de impuestos y distintas medidas dirigidas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los ciudadanos y reducir la carga burocrática para las familias.

Todas las medidas que se plasmarán en las próximas ordenanzas fiscales de 2027 han salido adelante con el visto bueno del equipo de Gobierno y el apoyo de Ciudadanos, el concejal no adscrito y Vox, mientras que el Grupo Municipal Socialista se ha abstenido en la votación celebrada durante la sesión plenaria de este viernes, salvo en la ordenanza reguladora C4, correspondiente al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), en la que ha votado a favor, según ha informado el Consistorio por nota de prensa.

Entre las principales novedades se encuentra la reducción del tipo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). La propuesta del equipo de Gobierno contempla una nueva reducción del tipo del IBI urbano, que pasaría del 0,78 al 0,75, lo que supone tres puntos menos respecto al tipo que el actual equipo de Gobierno se encontró al inicio del mandato. Asimismo, la propuesta permitirá continuar con la reducción progresiva de la presión fiscal, situando el IBI rústico en el 0,70, lo que supone ocho puntos menos respecto al año 2023.

El concejal de Hacienda y portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, ha destacado que esta medida supone "una nueva bajada de impuestos para los vecinos de Ciudad Real" y ha señalado que el Gobierno municipal "continúa avanzando en una política de alivio de la presión fiscal, haciendo compatible la reducción de impuestos con el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos".

Arroyo ha subrayado que "el IBI urbano bajará al 0,75 y el rústico al 0,70", y ha recordado que, en el caso del IBI rústico, "estamos hablando de ocho puntos menos respecto al tipo que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno municipal".

Las nuevas ordenanzas incorporan además la inclusión de la aerotermia entre los sistemas susceptibles de beneficiarse de las correspondientes bonificaciones fiscales tanto en el IBI como en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), adaptando las ordenanzas a lo contemplado en la legislación de haciendas locales.

"Entendemos que había que incorporar la aerotermia a nuestras ordenanzas fiscales, tanto en el IBI como en el impuesto de construcciones, para favorecer este tipo de instalaciones y adecuar nuestra normativa a la realidad actual", ha explicado el portavoz municipal.

Otra de las principales novedades afecta a las familias numerosas, que dejarán de tener que solicitar cada año la bonificación fiscal siempre que continúen cumpliendo los requisitos establecidos. El Ayuntamiento establecerá un sistema automático que permitirá aplicar la bonificación de forma directa, evitando a las familias la obligación de renovar anualmente la solicitud.

SUBVENCIONES DEPORTIVAS

En materia de gestión presupuestaria, el Pleno ordinario del mes de septiembre ha aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales la modificación de la Base nº 36 del Presupuesto General de 2026, relativa a las subvenciones de concesión directa y nominativas.

La modificación permitirá incorporar al presupuesto del Patronato Municipal de Deportes nuevas ayudas destinadas a entidades deportivas de la ciudad, por un importe total de 51.500 euros.

En concreto, se contemplan 35.000 euros para el Club Baloncesto Cervantes Ciudad Real, 7.000 euros para el Club Deportivo Tenis de Mesa Ciudad Real y 9.500 euros para el Club Deportivo Golf Ciudad Real.

OTRAS CUESTIONES

Por otro lado, el Pleno no ha aprobado las propuestas presentadas por el Grupo Municipal Vox relativas a la suspensión de la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones y Prioridad Peatonal y al inicio del procedimiento para su derogación, así como a la supresión de la zona azul los sábados por la mañana como medida de apoyo al comercio local.

Sí ha salido adelante, con el acuerdo de los distintos grupos municipales, la propuesta de Vox para la elaboración de un proyecto de dignificación y mejora del espacio destinado al duelo gestacional, perinatal y neonatal en el Cementerio Municipal de Ciudad Real.

Asimismo, el Pleno ha aprobado la proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista para establecer la gratuidad de la educación infantil de 2 a 3 años en la Escuela Infantil Municipal La Granja, con los votos favorables del PSOE, Ciudadanos y Vox, y el voto en contra del equipo de Gobierno y del concejal no adscrito. No ha salido adelante la propuesta socialista para iniciar el expediente administrativo y presupuestario necesario para desarrollar un protocolo de evaluación del riesgo de todo el arbolado de Ciudad Real.

Al inicio de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Ciudad Real se han aprobado dos declaraciones institucionales con motivo de dos importantes jornadas de concienciación y sensibilización social. La primera, con motivo del 15 de octubre, Día de Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, busca visibilizar el impacto que estas pérdidas tienen en las familias y promover el acompañamiento y apoyo a quienes atraviesan estas situaciones.

La segunda declaración se enmarca en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, reafirmando el compromiso institucional con la prevención, la sensibilización y la lucha contra estas formas de violencia y vulneración de los derechos humanos.