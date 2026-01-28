Ciudad Real capital registra daños en inmuebles y vehículos y concentra actuaciones en parques y jardines

Centro de Coordinación Operativa Municipal de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) ha informado de que no se han producido daños personales en Ciudad Real capital por los efectos la borrasca Kristin, si bien sí se han registrado materiales en algunos inmuebles y vehículos, que están siendo evaluados por los servicios municipales.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, acompañado del concejal de Seguridad Miguel Hervás, se ha desplazado al Centro de Coordinación Operativa Municipal, que ha quedado activado ante la alerta naranja por fuertes vientos emitida por la Dirección General de Emergencias de Castilla-La Mancha, a través del Meteocam.

Según las previsiones meteorológicas, las rachas de viento podrían alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora, motivo por el cual el Ayuntamiento ha puesto en marcha el dispositivo especial de coordinación y seguimiento para garantizar la seguridad de la ciudadanía y dar respuesta a las posibles incidencias derivadas de este episodio meteorológico adverso, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Hasta el momento, se han registrado 60 incidencias en la ciudad, relacionadas principalmente con la caída de ramas y árboles. La mayoría de estas actuaciones se han concentrado en parques y zonas ajardinadas del municipio.

CANCELACIÓN ACTIVIDADES

Como medida preventiva y mientras permanezca activa la alerta naranja, el Ayuntamiento de Ciudad Real ha cancelado todas las clases y actividades extraescolares que dependen del propio Ayuntamiento, con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes.

El alcalde ha querido agradecer el trabajo de los servicios de emergencia, Policía Local, Protección Civil, Policía Nacional, bomberos y operarios municipales, que continúan coordinados y en alerta para atender cualquier nueva incidencia que pudiera producirse mientras se mantenga activa la alerta meteorológica.

Asimismo, el Ayuntamiento recomienda a la población extremar las precauciones, evitar zonas arboladas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.