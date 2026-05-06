Ciudad Real celebra los 40 años transcurridos desde la entrada de España en la Unión Europea. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Juventud de Ciudad Real, a través de su servicio Europe Direct, está celebrando durante estos días la Semana de Europa con numerosas actividades. El Espacio Joven ha acogido un acto al que han asistido alumnos de algunos centros educativos de la ciudad, con el que se ha querido conmemorar el 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; el concejal de Juventud, Pau Beltrán; y otros integrantes de la corporación municipal han participado en la plantación de un olivo con el que desde hoy se recordará la efeméride y con el que se quiere simbolizar la paz, la unión y el futuro compartido que representa Europa. El acto ha contado además con la asistencia del cónsul de Rumanía en Ciudad Real, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El primer edil ha sido el encargado de descubrir una placa con el lema 'Desde 1986, 40 años construyendo Europa'. Francisco Cañizares ha afirmado que el propósito de las actividades que se están sucediendo durante estos días es poder transmitir a los más jóvenes la importancia que ha tenido para nuestro país su integración en Europa, "que ha supuesto un mundo diferente para ellos y les ha marcado de una forma clave".

Y en momentos en los que Europa tiene que decidir su futuro, ha apuntado Cañizares, cobra mayor trascendencia la concienciación ciudadana sobre un "proyecto absolutamente positivo e ilusionante que hay que renovar todos los años".

El alcalde ha recordado que la presencia de España en Europa ha permitido la transformación de la sociedad, también en Ciudad Real, con la financiación de numerosos proyectos el último de cuyos ejemplos son los fondos EDIL recientemente concedidos (que en total sumarán casi 14 millones de euros) con los que se van a acometer importantes actuaciones en la capital.

Tras la simbólica plantación del olivo, los jóvenes han participado en mesas redondas con los responsables municipales en las que han conocido algunas de las realidades que hoy tiene Ciudad Real gracias a la aportación de fondos europeos.

Las actividades de la Semana de Europa van a continuar en los próximos días, con sesiones de intercambio de idiomas, un "escape room" y la conmemoración del Día de Europa este próximo sábado en la Plaza Mayor.