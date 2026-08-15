Ciudad Real celebra la solemne Misa Pontifical en honor a la Virgen del Prado en el día de su patrona - AYTO CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Santa Iglesia Prioral Basílica Catedral de Ciudad Real ha acogido este sábado la solemne Misa Pontifical en honor a la Santísima Virgen del Prado, patrona de la ciudad, en una de las celebraciones centrales de la Feria y Fiestas.

La eucaristía se ha celebrado a las 10.30 horas, recuperando el horario tradicional, y ha contado con la presencia de la Corporación Municipal, autoridades civiles y militares, el Pandorgo, la Dulcinea y Damas de Honor y representantes de la Ilustre Hermandad. La celebración ha estado presidida por el obispo-prior de Ciudad Real, monseñor Abilio Martínez Varea, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La celebración religiosa ha vuelto a situar a la Virgen del Prado en el centro de la jornada grande de las fiestas patronales de Ciudad Real, coincidiendo con la festividad de la Asunción de la Virgen María.

El adelanto de la misa ha permitido recuperar un horario que favorece la participación de los fieles y facilita la asistencia al resto de actividades programadas durante el 15 de agosto, una jornada que continúa con el tradicional Baile del Vermú, conciertos y distintas propuestas culturales y de ocio.

Los actos religiosos en honor a la patrona continuarán esta tarde con la imposición de medallas y distintivos a los hermanos y la posterior procesión de la Virgen del Prado por las calles de la ciudad.