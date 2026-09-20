Ciudad Real celebrará el Día Mundial del Turismo con actividades gratuitas para acercar su patrimonio

El Quijote en Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real, a través de la Concejalía de Turismo, ha preparado una programación especial con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora el próximo domingo, 27 de septiembre, con diferentes propuestas gratuitas destinadas tanto a los visitantes como a los propios vecinos de la ciudad.

La programación tiene como objetivo acercar y dar a conocer los recursos turísticos, patrimoniales y culturales de Ciudad Real, ofreciendo nuevas formas de descubrir la ciudad, especialmente entre el público familiar, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Entre las actividades previstas destaca la gymkana 'Operación Código Torreón', dirigida a familias con niños y niñas de entre 5 y 12 años. La propuesta permitirá a los participantes conocer la muralla de Ciudad Real a través de un juego tipo gymkana y completar la experiencia con diferentes visitas guiadas a las galerías del Torreón.

Las reservas para participar en esta actividad estarán disponibles a partir de este lunes, 21 de septiembre, en la Oficina de Turismo.

La concejals de Turismo, Cristina Galán, ha destacado que el Día Mundial del Turismo supone "una oportunidad para seguir dando a conocer nuestra ciudad y acercar nuestros recursos turísticos tanto a quienes nos visitan como a nuestros propios vecinos".

SELLO DE TURISMO FAMILIAR

La celebración de este año contará además con un motivo especial, ya que el próximo 23 de septiembre el Ayuntamiento de Ciudad Real recibirá el Sello de Turismo Familiar, un reconocimiento que acredita a la ciudad como un destino especialmente preparado y atractivo para disfrutar en familia.

La responsable municipal de Turismo ha destacado que este reconocimiento "nos hace especialmente ilusión porque es el fruto del trabajo que llevamos realizando desde el Ayuntamiento para ampliar la oferta turística dirigida a las familias".

Finalmente ha animado a todos los ciudadrealeños y visitantes a participar en las actividades programadas y a celebrar junto al Ayuntamiento el Día Mundial del Turismo, disfrutando de los recursos turísticos y patrimoniales que ofrece Ciudad Real.