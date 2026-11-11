Ciudad Real cierra las instalaciones deportivas y precinta parques y zonas verdes ante las fuertes lluvias y viento - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha activado diferentes medidas preventivas ante la previsión de un episodio meteorológico adverso, con fuertes lluvias y rachas de viento que podrían alcanzar o superar los 90 kilómetros por hora.

Por un lado, se está procediendo al precintado de los accesos a los parques de la ciudad y a las zonas verdes y ajardinadas, con el objetivo de evitar posibles incidencias derivadas de la caída de ramas, árboles u otros elementos del mobiliario urbano como consecuencia de las condiciones meteorológicas previstas.

Asimismo, el Ayuntamiento, a través del Patronato Municipal de Deportes (PMD), ha establecido el cierre de las instalaciones deportivas municipales a partir de las 14.30 horas de hoy y durante el resto de la jornada, como medida preventiva ante las previsiones de lluvia y fuertes rachas de viento. La decisión afecta a las instalaciones deportivas municipales y responde a criterios de seguridad para usuarios y trabajadores.

Desde el Consistorio se hace un llamamiento a la responsabilidad y colaboración de la ciudadanía, solicitando que se respeten los espacios acordonados y se evite el tránsito por parques, jardines y zonas arboladas mientras permanezcan activas estas medidas. También se recomienda extremar las precauciones durante las horas en las que se mantenga el episodio meteorológico adverso.

El Ayuntamiento, según ha informado en nota de prensa, realizará un seguimiento continuo de la evolución de las condiciones meteorológicas. La reapertura de los parques y zonas verdes se llevará a cabo una vez que las condiciones lo permitan y se hayan efectuado las correspondientes revisiones de seguridad.