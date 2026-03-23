Ciudad Real destinará 130.000 euros a la convocatoria de subvenciones para proyectos culturales

La viceportavoz del Ayuntamiento de Ciudad Real, Aurora Galisteo. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha tramitado esta mañana diversos asuntos en clave cultural. Entre otras iniciativas, se ha aprobado la convocatoria para la concesión de subvenciones en concurrencia competitiva destinadas a proyectos culturales durante 2026, dotada con 130.000 euros.

La viceportavoz del equipo de Gobierno, Aurora Galisteo, ha explicado que se trata de una propuesta que "pretende apoyar y potenciar las iniciativas que hagan crecer la vida cultural en la ciudad y también reconocer la labor" que vienen desarrollando en este ámbito las asociaciones y empresas del sector.

Galisteo ha avanzado que la convocatoria de subvenciones contará con un límite de 10.000 euros por beneficiario o proyecto. Además, en este mismo terreno cultural, hoy se ha aprobado la contratación definitiva de los conciertos de Pablo Alborán y de Alvama Ice para la feria de agosto y de Taburete para el 15 de mayo con motivo de la festividad de Alarcos.

Precisamente esta tarde, a las 18.00 horas, se abrirá la venta de entradas para la actuación de Taburete. La viceportavoz municipal ha subrayado que la amplia oferta musical que la capital va a poder disfrutar a lo largo de 2026 forma parte de la "apuesta que está haciendo el equipo de gobierno para situar a Ciudad Real en el primer orden" cultural con su agenda de conciertos.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a una nueva licencia para la construcción de un edificio con 12 viviendas en la calle Segura. Para Galisteo, es una muestra más de la agilidad con la que el consistorio tramita en este mandato la concesión de licencias urbanísticas para ayudar a "ampliar la oferta residencial y también supone un impulso al dinamismo económico en la ciudad".

En este mismo sentido, y a instancia de la Secretaría General del Pleno, se ha aprobado la implantación de un sistema mediante IA en procedimientos administrativos urbanísticos que permitirá mejorar la atención que se presta a los ciudadanos a la vez que reducir los plazos de respuesta actuales.

Una nueva medida, ha señalado la viceportavoz municipal, que está dentro del compromiso del Ayuntamiento de Ciudad Real "con la simplificación administrativa, la reducción de cargas y la modernización de la administración"

Por último, el órgano municipal de gestión ha tramitado la concesión de 16 nuevos cheques bebé, con un importe total de 16.000 euros.

SATISFACTORIA VALORACIÓN DEL FIN DE SEMANA

Aurora Galisteo ha querido valorar muy positivamente el impacto que los eventos del fin de semana han tenido para la ciudad. En el terreno deportivo el Campeonato de España de Duatlon ha reunido a 3.000 participantes, a los que se suman sus familiares y técnicos, "llenando hoteles y contribuyendo a la actividad de la hostelería". Y además, ha recordado que el partido de balonmano España-Francia llenó ayer las gradas del Quijote Arena con la presencia de 5.000 personas.

Y en la tarde del domingo el centro de la ciudad se llenaba de público para presenciar la procesión de la Hermandad de Jesús Nazareno, como antesala de la Semana Santa de Ciudad Real que este año vivirá el 20º aniversario desde su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional.