Ciudad Real homenajea a la Guardia Civil por sus 181 años sirviendo a España "con honor, sacrificio y lealtad"

CIUDAD REAL 16 May. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Ciudad Real, David Broceño, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Juan Antonio Valle, han presidido este viernes el acto conmemorativo del 181º aniversario de la fundación de la Guardia Civil.

Durante su intervención, David Broceño ha subrayado que "hoy no sólo celebramos 181 años de historia. Hoy rendimos homenaje a una forma muy singular de estar al servicio de España: la de la Guardia Civil". Una institución que, ha recordado, "es la expresión más humana del Estado: siempre cerca, siempre dispuesta, especialmente en nuestros pueblos, en esa España que nunca se rinde".

El subdelegado ha destacado que la Guardia Civil presta servicio en 98 de los 102 municipios de la provincia de Ciudad Real, lo que garantiza seguridad, atención y confianza en el territorio rural: "Donde el Estado está presente, la convivencia es posible".

David Broceño también ha agradecido expresamente la labor del Cuerpo durante situaciones recientes como la DANA de Valencia que afectó a municipios como Mira y Letur, así como su actuación ejemplar durante el apagón del 28 de abril, cuando varios trenes AVE quedaron detenidos en mitad del trayecto. "No hubo alarma, hubo Guardia Civil. No hubo caos, hubo humanidad. Y eso no se olvida", ha enfatizado.

En el acto también ha intervenido el coronel Juan Antonio Valle, quien ha recordado que "la Guardia Civil ha cumplido 181 años reales e ininterrumpidos, sirviendo a España con honor, sacrificio y lealtad", destacando la vocación de servicio que define a los 1124 efectivos de la Comandancia en Ciudad Real, desplegados en 63 acuartelamientos. Valle ha subrayado que "la ciudadanía es la razón de ser de la Guardia Civil", y que en efemérides como esta "renovamos nuestro compromiso de servicio a España y a Ciudad Real con cercanía, solidaridad y especialización". También ha querido rendir homenaje a los agentes que dieron su vida en acto de servicio y agradecer a los que pasan a la reserva o retiro, así como a sus familias por su apoyo incondicional.

16 CONDECORACIONES Y 8 RECONOCIMIENTOS

Durante el acto institucional, se ha reconocido la labor profesional de diversos miembros del cuerpo. En total, se han entregado 16 condecoraciones de la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco y 8 reconocimientos a los servicios prestados durante su carrera profesional, al personal que ha finalizado su periodo de servicio activo, por su pase a la situación de reserva o retiro.

Uno de los momentos más emotivos del acto ha sido la despedida de la Bandera por parte de los guardias civiles que han finalizado su servicio activo. Un homenaje cargado de simbolismo y gratitud, en presencia de autoridades civiles, militares, representantes institucionales y familiares.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Hervás, y otros integrantes de la corporación municipal han asistido también a la conmemoración.

Cañizares ha expresado su reconocimiento y gratitud a la Guardia Civil por la entrega, vocación de servicio y compromiso con la seguridad de la ciudadanía en la capital. Asimismo, ha destacado "el papel esencial que desempeña la Guardia Civil en la protección de nuestros derechos y libertades y, en la garantía de la convivencia en Ciudad Real".

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero, ha puesto en valor la vocación de servicio y el compromiso con la seguridad que caracteriza al Cuerpo en la provincia. Ha asegurado, por otro lado, que la Guardia Civil representa uno de los pilares fundamentales en la garantía de la seguridad ciudadana y ha resaltado el esfuerzo diario que realizan sus efectivos para proteger los derechos y libertades de todos los ciudadrealeños.