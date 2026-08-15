Ciudad Real inaugura el tradicional Baile del Vermú en el Día Grande de la Virgen del Prado

Ciudad Real inaugura el tradicional Baile del Vermut en el Día Grande de la Virgen del Prado - AYTO CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Mayor de Ciudad Real ha acogido este sábado la inauguración del tradicional Baile del Vermú, uno de los encuentros más representativos de la Feria y fiestas de agosto, que se celebra este 15 de agosto, Día Grande de la ciudad y festividad de su patrona, la Virgen del Prado. El acto ha contado con la presencia del alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, la concejal de Festejos, Mar Sánchez, y miembros de la Corporación Municipal, además de numeroso público.

Cañizares ha puesto en valor el significado especial de esta jornada para los ciudadrealeños, marcada por la devoción a la Virgen del Prado y por las tradiciones que forman parte de la identidad colectiva de la ciudad. "Hoy es el día grande, hoy es cuando Ciudad Real se vuelca y donde tenemos ese sentimiento de pertenencia tan grande", ha señalado el alcalde, quien también ha destacado la afluencia registrada durante la madrugada en la Catedral, donde cerca de 2.000 personas acudieron a visitar a la patrona.

El alcalde ha subrayado asimismo el carácter intergeneracional de las celebraciones y la importancia de conservar las costumbres que acompañan a los ciudadrealeños desde la infancia, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido, ha animado a disfrutar de estas fechas "con el sentimiento de que son días para mantener recuerdos vivos, para crear esos recuerdos que todos tenemos de nuestra niñez y de nuestra juventud", compartiéndolos con hijos, nietos, padres y abuelos.

El Baile del Vermut vuelve así a reunir a vecinos y visitantes en el centro de la capital, en una jornada en la que la música, la convivencia y la tradición se convierten en protagonistas. Para Cañizares, esta cita constituye "una de las señas de identidad de Ciudad Real" y una expresión de la forma en la que la ciudad celebra sus fiestas en torno a la Virgen del Prado.

LOS MAHOUÑANEOS REGRESAN AL CENTRO DE CIUDAD REAL

La jornada festiva ha dado también el pistoletazo de salida oficial a los Mahouñaneos, que regresan a la Feria de agosto con una nueva edición que se prolongará hasta el próximo 22 de agosto. La propuesta ofrece música en directo y ambiente festivo en distintos puntos del centro, con actuaciones programadas entre las 14:00 y las 17:30 horas en la Plaza del Pilar, la Avenida del Rey Santo y el Pasaje de San Isidro.

La iniciativa combina diferentes estilos musicales y se suma a la oferta de ocio diurno de la Feria, vinculada al vermú, la hostelería y el ambiente de las calles durante las fiestas patronales.

LA AGRUPACIÓN MUSICAL DE CIUDAD REAL PONE MÚSICA AL DÍA DE LA VIRGEN

Previamente, a las 12.00 horas, el Templete de los Jardines del Prado ha acogido el tradicional Concierto Virgen del Prado 2026, a cargo de la Agrupación Musical de Ciudad Real, bajo la dirección de Jesús Miguel Gracia Ocaña y con Ángel Pardo Barba como subdirector.

El programa ha recorrido distintas piezas del repertorio de pasodobles y música española, con obras como María, la Portuguesa, Montserrat, La leyenda del beso, El gato montés, Nerva, La puerta grande, La Marchenera, Campanera y El beso.

La programación del Día Grande continuará esta tarde con uno de los momentos centrales de las fiestas patronales: la procesión de la Virgen del Prado, que recorrerá las calles de Ciudad Real acompañada por numerosos vecinos y devotos.