Ciudad Real mantiene el horario de su cabalgata de Reyes ante las previsiones meteorológicas

Cabalgata de Reyes Magos en Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, atendiendo a las previsiones meteorológicas disponibles este domingo, ha decidido mantener el horario establecido para la tradicional cabalgata de Reyes Magos, que se celebrará mañana 5 de marzo a partir de las 18.30 horas, con salida desde el Parque Gasset.

La llegada del cortejo real está prevista en torno a las 19.45 horas al corazón de la ciudad, la plaza Mayor, donde sus majestades los Reyes Magos de Oriente serán recibidos por las autoridades municipales y por miles de ciudadanos que, como cada año, se darán cita para vivir uno de los momentos más esperados de la Navidad.

Según informa el Consistorio, el séquito que acompañará a sus majestades estará formado por más de 700 personas, lo que permitirá un desfile mucho más dinámico, participativo y vistoso. A lo largo de todo el recorrido se repartirán más de 6.600 caramelos y 87.000 nubes, además de numerosos regalos que harán las delicias de los más pequeños, llenando de ilusión y alegría a niños y niñas de Ciudad Real.

PRECAUCIÓN ANTE LA BAJADA DE LAS TEMPERATURAS

Ante la previsión de una bajada drástica de las temperaturas durante, desde el Ayuntamiento se recomienda a la ciudadanía adoptar una serie de medidas para disfrutar del desfile con seguridad y comodidad.

Se aconseja acudir bien abrigados, preferiblemente utilizando varias capas de ropa, así como gorro, bufanda y guantes, prestando especial atención a la protección de pies y manos mediante calzado cerrado y calcetines térmicos.

Asimismo, se recomienda evitar exposiciones prolongadas al frío, especialmente en el caso de niños, personas mayores o colectivos más vulnerables, realizando pausas y manteniéndose en movimiento siempre que sea posible.

Durante el recorrido, es conveniente hidratarse adecuadamente y se recuerda también la importancia de vigilar a los más pequeños ante posibles signos de frío excesivo, como temblores, cansancio o extremidades muy frías.

Por último, se aconseja planificar con antelación el punto desde el que se presenciará la cabalgata para evitar esperas innecesarias y seguir en todo momento las indicaciones de seguridad que faciliten la Policía Local y los servicios de Protección Civil, con el objetivo de garantizar el buen desarrollo del evento y el disfrute de toda la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real se invita a vecinos y visitantes a participar en esta celebración tan especial, confiando en que, una vez más, la cabalgata de Reyes "sea un éxito de participación y convivencia".