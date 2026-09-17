Ciudad Real se mantiene como la provincia con menos criminalidad de C-LM en el segundo trimestre del año

CIUDAD REAL 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El balance de criminalidad correspondiente al segundo trimestre de 2026 confirma que la provincia de Ciudad Real mantiene unos niveles de seguridad muy elevados y continúa siendo la provincia de Castilla-La Mancha con la tasa de criminalidad más baja.

Aunque la tasa de criminalidad experimenta un ligerísimo incremento respecto al mismo periodo del año anterior, se mantiene en valores muy bajos: 17,1 puntos por debajo de la media nacional y 7,9 puntos por debajo de la media de Castilla-La Mancha.

Según informa la Subdelegación, el análisis de los datos refleja, además, descensos en algunos de los delitos que generan mayor preocupación entre la ciudadanía. Así, los robos con fuerza en domicilios disminuyen un 16,5%, mientras que los delitos contra la libertad sexual se reducen un 22,2%.

A estos datos se suma el incremento de la eficacia policial: los delitos esclarecidos aumentan un 8,5% y los detenidos e investigados un 5,3%, muestra del trabajo que realizan diariamente la Policía Nacional y la Guardia Civil para prevenir, investigar y responder frente a la delincuencia.

LA CIBERCRIMINALIDAD, PRINCIPAL RETO

El balance pone de manifiesto que la cibercriminalidad continúa siendo uno de los principales retos en materia de seguridad, especialmente por el incremento de las estafas informáticas.

El uso cada vez mayor de la tecnología, las compras y las operaciones comerciales por Internet abre nuevas oportunidades a los delincuentes. Al mismo tiempo, herramientas como la denuncia telemática de la Guardia Civil facilitan que los ciudadanos puedan comunicar los hechos, permitiendo mejorar su conocimiento e investigación.

El subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño, ha señalado la importancia de extremar las medidas de seguridad, tanto particulares como empresas, y denunciar siempre. En este sentido, ha recordado que muchas veces se trata de pequeñas cantidades que, sumadas, pueden alcanzar cifras importantes.

Por otra parte, los hurtos aumentan un 5,3%. Se trata de delitos sin violencia, pero numerosos, por lo que allí donde se detecta una mayor incidencia se están estableciendo dispositivos específicos.

El balance recoge también un incremento del 28% en los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria. En este caso, la Subdelegación precisa que los datos deben interpretarse teniendo en cuenta que la Policía Nacional ha modificado el criterio de contabilización y determinados hechos que anteriormente no se incluían en este apartado ahora sí se incorporan, lo que influye directamente en la comparación.

SUSTRACCIONES EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS

Respecto a las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, el incremento se concentra fundamentalmente en los primeros meses del año y coincide con la campaña de la aceituna.

Se trata principalmente de hurtos y, una vez finalizada la campaña, desde mayo los datos vuelven a situarse en niveles similares o inferiores a años anteriores.

Además, el número de hechos conocidos en 2026 es inferior al de ejercicios precedentes, con la excepción de 2025, que registró cifras especialmente bajas.

CIUDAD REAL, PUERTOLLANO Y TOMELLOSO REDUCEN SU CRIMINALIDAD

En los municipios de más de 20.000 habitantes, ordenados según su tasa de criminalidad, Ciudad Real capital presenta la tasa más elevada, seguida de Puertollano, Alcázar de San Juan, Tomelloso y Valdepeñas, que registra la tasa más baja de todos ellos.

La criminalidad total desciende un 1,1% en Ciudad Real, un 9,1% en Puertollano y un 2,7% en Tomelloso.

En Alcázar de San Juan aumenta un 18,3%, influido en parte por el cambio en el sistema de contabilización y por episodios concretos de daños, entre ellos los producidos mediante grafitis en trenes. Ante estos hechos ya se han desarrollado actuaciones policiales y detenciones.

En Valdepeñas, el incremento es del 26,7%, un porcentaje que debe interpretarse teniendo en cuenta que se parte de cifras de criminalidad muy bajas. Se ha detectado especialmente un aumento de hurtos y se mantienen dispositivos específicos para combatirlos.

Aun con esta evolución, Valdepeñas mantiene la tasa de criminalidad más baja entre los municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia.

De forma general, el análisis municipal vuelve a poner de manifiesto un elemento común: el crecimiento de la cibercriminalidad, un fenómeno que afecta a los municipios incluso cuando desciende la delincuencia convencional y que constituye uno de los principales retos en materia de seguridad.

BROCEÑO: "CIUDAD REAL SIGUE SIENDO UNA PROVINCIA MUY SEGURA"

Tras las estadísticas que deja dicho balance, el subdelegado del Gobierno ha destacado que Ciudad Real sigue siendo una provincia "muy segura".

"Tenemos la tasa de criminalidad más baja de Castilla-La Mancha y estamos muy por debajo de la media nacional. Eso no significa que podamos relajarnos. Tenemos retos importantes, especialmente la cibercriminalidad, y también determinados hurtos sobre los que estamos actuando allí donde detectamos una mayor incidencia", ha señalado.

Broceño ha puesto también el foco en los datos positivos del balance: "Bajan los robos en domicilios, bajan los delitos contra la libertad sexual y, además, aumentan el esclarecimiento de delitos y las detenciones".

"Por tanto, tranquilidad, pero también trabajo permanente. Y sobre todo quiero reconocer el enorme esfuerzo que realizan cada día la Policía Nacional y la Guardia Civil para que Ciudad Real siga siendo una provincia segura", ha concluido.