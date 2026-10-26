Ciudad Real prepara un nuevo plan de asfaltado de un millón de euros que llegará a unas 30 calles

El portavoz del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real prepara un nuevo plan de asfaltado de aproximadamente un millón de euros que permitirá renovar el firme de unas 30 calles de la capital.

El proyecto, en el que ya trabaja el equipo de Gobierno, se dará a conocer en las próximas semanas y tendrá en cuenta las demandas trasladadas por los vecinos en las distintas asambleas celebradas en la ciudad.

Así lo ha avanzado este lunes el portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.

Según ha explicado Arroyo, el Consistorio ya ha actuado en 27 calles de Ciudad Real y trabaja ahora en una nueva fase de renovación del pavimento que permitirá intervenir en alrededor de una treintena de vías adicionales.

Para seleccionar las próximas actuaciones, el Ayuntamiento está estudiando las peticiones recogidas en las asambleas vecinales, con el objetivo de atender las necesidades trasladadas por los distintos barrios de la capital.

En cuanto a los acuerdos adoptados este lunes, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a un proyecto de rehabilitación de firmes en zonas rurales, incluido en el Plan de Emergencia de Caminos de la Diputación de Ciudad Real, destinado a reparar los daños provocados por los temporales que afectaron a la capital el pasado invierno.

La actuación cuenta con un presupuesto de 120.000 euros y permitirá intervenir en los caminos de Cabezamesada, Pozo Colorado, del Gato, Campillo y Villares, situados en diferentes puntos del término municipal, algunos en el entorno de La Atalaya y otros en las proximidades de la calle Rusia.

MEJORAS EN EL ALUMBRADO DE UN PARQUE Y AYUDAS A LA CONCILIACIÓN

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado un proyecto para mejorar la iluminación del parque situado en la avenida de los Países Bálticos, donde el alumbrado actual resulta insuficiente.

La intervención contará con un presupuesto aproximado de 48.000 euros y permitirá abordar las deficiencias de iluminación existentes en este espacio público.

Finalmente, dentro de las medidas municipales destinadas a favorecer la conciliación familiar y laboral, el Ayuntamiento ha aprobado 40 ayudas de 500 euros para escuelas infantiles privadas, con una dotación económica total de 20.000 euros.