Ciudad Real presenta una programación cultural de otoño con una propuesta diversa para todos los públicos

El concejal de Cultura, Pedro Lozano - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real afronta el mes de octubre con una amplia propuesta cultural que llevará al Teatro Municipal Quijano, el Antiguo Casino y los museos municipales una programación dirigida a públicos de todas las edades y con disciplinas muy diferentes. La agenda incluye conciertos, representaciones teatrales, danza, jazz, poesía, humor, encuentros literarios y nuevas exposiciones.

Durante la presentación, el concejal de Cultura, Pedro Lozano, ha subrayado que la diversidad constituye uno de los principales ejes de la propuesta cultural municipal, según ha trasladado el Ayuntamiento por nota de prensa.

"Queremos que todos los vecinos puedan encontrar alguna opción cultural que les deleite y que puedan gozar", ha señalado el concejal, quien ha destacado además la consolidación de los diferentes espacios y ciclos que forman parte de la actividad cultural de Ciudad Real.

La música tendrá uno de sus primeros protagonistas el 2 de octubre con la actuación de Kiko Veneno, mientras que el día 17 será el turno de la Orquesta Sinfónica de Castilla-La Mancha, dentro del proyecto de cuatro conciertos que mantiene con el Ayuntamiento. La cita contará con el pianista ciudadrealeño Alberto Barba como solista.

LOS LUNES MUSICALES DESDE EL ANTIGUO CASINO

Los Lunes Musicales volverán a ocupar el Antiguo Casino con tres propuestas de entrada gratuita hasta completar aforo, todas a las 20.30 horas.

El 5 de octubre actuará Ellix Trío, con violín, violonchelo y piano; el día 19 llegará el Coro de Cámara Oretania, que combinará música y poesía; y el 26 de octubre cerrará el ciclo Litore Quartet, con un repertorio para cuarteto de saxofones.

La programación también incorpora jazz con la actuación de 10 QuarTET el 22 de octubre y una nueva edición del Festival Swing de Ciudad Real, que volverá a llevar la música y la danza a diferentes espacios de la ciudad.

En el apartado teatral, el Teatro Municipal Quijano acogerá el 1 de octubre 'La reina brava', de La Niña de Cádiz; el 9, 'En esencia', con Juan Echanove y Joaquín Climent; el 15, 'El barbero de Picasso', con Pepe Viyuela y Antonio Molero, entre otros intérpretes; y el 23, 'La vida extraordinaria', protagonizada por Carmen Ruiz y otros artistas.

OFERTA PARA NUEVOS PÚBLICOS

La oferta para nuevos públicos tendrá también su espacio con 'Los bichos de luz', el 10 de octubre, y un tributo a 'Coco' coincidiendo con Halloween, el 31. A ello se suma el espectáculo de humor y solidaridad de Agustín Jiménez, el 20 de octubre, a beneficio de la asociación VivELA, así como el II Certamen Nacional de Tunas Universitarias, previsto para el día 24, cuyos beneficios tendrán igualmente carácter solidario.

La literatura, la historia y el patrimonio completarán la agenda con diferentes encuentros y conferencias en el Antiguo Casino. El 14 de octubre, Pilar Molina Chamizo abordará el convento de las Carmelitas, mientras que el día 28 Juan Crespo Cárdenas centrará su intervención en la parroquia de Santa María, actual Catedral. El 21 de octubre, con motivo del Día de las Bibliotecas, las bibliotecas municipales celebrarán un encuentro con la escritora Ángela Banzas y los clubes de lectura.

LOS MUSEOS MUNICIPALES ACOGEN VARIADAS EXPOSICIONES

Los museos municipales mantendrán asimismo una destacada presencia durante octubre. En el Museo López-Villaseñor continuará la exposición 'Reflexión', de Diego Vallejo Pierna, mientras que el Museo del Quijote acogerá una propuesta de Blanco, Negro y Magenta en torno a Goya y la representación de la mujer en su obra. El Museo Elisa Cendrero, por su parte, mostrará una colección de piezas de la Guardia Civil perteneciente a Santiago García.

A estas propuestas se sumará la exposición sobre el viaje de Magallanes y Elcano, organizada por la Subdelegación de Defensa de Ciudad Real, así como nuevas muestras de artistas vinculados a la ciudad, entre ellas la de Delia, que se inaugurará el 19 de octubre.

Lozano ha animado a la ciudadanía a participar en una programación que, ha señalado, refleja "una Ciudad Real ocupada por la cultura", con actividades distribuidas durante todo el mes y en diferentes espacios de la capital.